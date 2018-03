Hilary Swank: Zadnja tri leta sem skrbela za bolnega očeta

Vzela si je premor od igralske kariere

22. marec 2018 ob 19:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Hilary Swank je razkrila, da se je za tri leta umaknila iz Hollywooda, ker je skrbela za očeta, ki je okreval po presaditvi organa.

V intervjuju s Stephenom Colbertom je dvakratna dobitnica oskarja oboževalcem pojasnila, da oče po presaditvi pljuč dobro okreva. "Super je, hvala za skrb," je odgovorila. "Presaditev pljuč je najtežja operacija, ki se človeku lahko zgodi, zato bi se na tem mestu zahvalila vsem ljudem, ki so darovalci organov. To resnično rešuje življenja."

Swankova je očetovo bolezen prvič razkrila leta 2015 in takrat se je tudi umaknila. "Oče živi z menoj in sem njegova edina skrbnica," je pojasnila kmalu po operaciji.

Razložila je, da če oče ne bi dobil novih pljuč, ne bi več živel. "A na srečo jih je dobil in se dobro počuti. Vzela sem si tri leta premora, da sem bila lahko z njim in mu pomagala na poti do okrevanja."

Dodala je, da je zaradi njegovih zdravstvenih težav zavrnila kar nekaj poslovnih priložnosti, a odločitev je bila čisto preprosta. "Ničesar si ne želim bolj, kot biti ob očetu, ko me potrebuje. In če zanj v težkih časih ne bi skrbela jaz, bi vedno gledala nazaj in to odločitev obžalovala."

Sicer pa je bila - čeprav je v zadnjih letih nismo videli na zaslonih - zelo dejavna, saj je oblikovala lastno kolekcijo oblačil. V igralski svet se je počasi začela vračati lani z manjšo vlogo v filmu Logan Lucky, zdaj pa sledi zgledu največjih zvezdnikov, ki se po uspešni filmski karieri vračajo na male zaslone. Njena zadnja televizijska vloga je bila Carly v seriji Beverly Hills, zdaj pa se vrača v vlogi Gail v seriji Trust.

P. B.