Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Z največjo razliko gre v novo sezono ravno najmlajši del igralskega ansambla. Foto: Reuters Največja skrivnost za zdaj ostaja plača glavne mlade zvezdnice Millie Bobby Brown. Foto: Reuters Brata Duffer imata idejo za pet sezon serije. Foto: Reuters Sorodne novice Še nikoli tako resni zlati globusi: v pričakovanju protestne črnine in novih nagrajencev Dodaj v

Igralcem serije Stranger Things občutno višje plače

Razdeljeni v tri različne razrede

20. marec 2018 ob 17:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Netflixova serija Stranger Things s pridihom osemdesetih je že s prvo sezono osvojila gledalce, igralski ansambel pa bo v njeno tretje poglavje vstopil z višjimi plačnimi razredi.

Igralci bodo v novi sezoni razdeljeni v tri različne plačne razrede, pri tem pa naj bi "otroški" del ekipe z novimi pogodbami zaslužil do 12-krat več kot v prejšnjih dveh sezonah. Viri poročajo, da so se pogajanja že končala, produkcijo tretje sezone pa bodo začeli 23. aprila.

Glavni igralci so razdeljeni v tri različne razrede - Winona Ryder (Joyce) in David Harbour (Jim Hopper) sta najvišje in bosta zaslužila do 350 tisoč dolarjev (285 tisoč evrov) na epizodo, v ekipi B so mladi zvezdniki Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) in Noah Schnapp (Will), ki bodo za vsako epizodo v žep pospravili do 250 tisoč dolarjev (203 tisoč evrov), najstniški del zasedbe oziroma Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) in Joe Keery (Steve) pa vsak do 150 tisoč dolarjev na epizodo (122 tisoč evrov).

Eleven ostaja skrivnost

Za zdaj pa še vedno ostaja skrivnost, kam se je uvrstila 14-letna igralka Millie Bobby Brown, ki se je z upodabljanjem Eleven izstrelila med zvezde, saj so njeni predstavniki v času celotnega pogajalskega procesa molčali.

Znano pa je to, da se je od preostalega dela ekipe ločila že v lanskih pogajanjih in zasluži vsaj toliko kot drugi mladi zvezdniki, čeprav številni sumijo, da so jo morali ustvarjalci uvrstiti kar v razred Ryderjeve in Harbourja, kar je številne vznemirilo, saj se jim ne zdi pošteno, da mlada igralka za posamezno epizodo zasluži toliko kot oskarjeva nominiranka Ryderjeva, ki ima za seboj tri desetletja izkušenj. Tako se je pojavila še ena različica ugibanj, ki Brownovo uvršča v vmesni razred s 300 tisoč dolarji (244 tisoč evrov) na epizodo.

Največje izboljšanje za najmlajše

Ne glede na točen znesek, ki ga zasluži Brownova, pa plačni razredi za novo sezono za celotno zasedbo pomenijo velik napredek. Čeprav so mladim igralcem po prvi sezoni, ko je bilo jasno, kakšen uspeh bo doživela serija, dali enkraten bonus v vrednosti 60 tisoč dolarjev, pa popolnega pogajanja o plačah do vstopa v tretjo sezono ni bilo. Določeni viri trdijo, da je najmlajši del zasedbe za prvi dve sezoni služil nekje blizu 20 tisoč dolarjev, medtem ko je Ryderjeva služila 100 tisoč, Harbour pa 80 tisoč.

Brata Duffer imata sicer za serijo, ki je bila lani nominirana za kar 18 emmyjev, vizijo petih sezon, ki bi povedale zgodbo od začetka do konca. "Pomembno se nama je zdelo, da se počasi premaknemo iz Hawkinga in začnemo vpeljevati preostali svet," pravi Ross Duffer. "Seveda gre za krhko ravnotežje in z nadaljevanji je vedno križ, ker oboževalci hočejo še več istega - več tistih elementov, zaradi katerih so serijo sploh vzljubili. Ampak kot ustvarjalec se seveda nočeš vrteti v krogih."

P. B.