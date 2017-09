Igralec Ralph Fiennes postal državljan Srbije

V Beogradu snema že drugi film

12. september 2017 ob 11:24

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je grammyjevka Lorde nedavno razkrila, da ima poleg novozelandskega tudi hrvaško državljanstvo, je tudi Srbija dobila novega slavnega državljana - (britanskega) igralca Ralpha Fiennesa.

54-letni igralec in režiser je dobil srbsko državljanstvo, potem ko je sklep o tem 7. septembra podpisala tamkajšnja premierka Ana Brnabić. Brnabićeva je odlok o podelitvi državljanstva podpisala na podlagi 19. člena zakona o državljanstvu, ki določa, da se v državljanstvo Republike Srbije lahko sprejme tudi tujca, če bi to bilo v prid državi.

Fiennes je bil 23. junija gost inavguracijske slovesnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića ob prevzemu funkcije, od konca avgusta pa v Beogradu snema film o največjem baletniku vseh časov, Rudolfu Nurejevu. Snemanje večinoma poteka v beograjski filharmoniji.

Britanski igralec in režiser, znan po filmih, kot so Angleški pacient, Schindlerjev seznam in Bralec, je v Srbiji že snemal en film, in sicer leta 2010. Šlo je za njegov režijski prvenec, film Koriolan po istoimenski Shakespearovi tragediji. Isto dramo je pred tem režiral v gledališču. Ker je v njej našel nekaj podobnosti med konflikti v starodavnih mestih in vojnami v nekdanji Jugoslaviji, je scenarist John Logan zgodbo prenesel v sodobnost, za prizorišče Rima pa je izbral Pančevo in Beograd v Srbiji.

Pred Fiennesem je državljanstvo Srbije leta 2016 dobil že ameriški igralec, glasbeni in humanitarec Steven Seagal. Srbski potni list mu je septembra lani osebno vročil takratni srbski premier Aleksandar Vučić, zdajšnji predsednik Srbije, ki ga bo po pričakovanjih podelil tudi Fiennesu.

A. P. J.