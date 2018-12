Igralki Sarah Hyland so morali dvakrat presaditi ledvico

Ledvici sta darovala oče in brat

11. december 2018 ob 21:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Sarah Hyland, znana predvsem po vlogi v televizijski seriji Sodobna družina, je razkrila, da je morala prestati dve operaciji za presaditev ledvice.

28-letnici z displazijo ledvic so organ prvič presadili, ko je bila stara 21 let, daroval pa jo je njen oče, a jo je potem njeno telo zavrnilo, zato je potrebovala še eno presaditev.

Drugič je ledvico daroval njen brat, a igralka priznava, da se je vse življenje počutila, kot da je vsem v breme, saj je poleg dveh presaditev prestala tudi številne druge operacije in je imela vedno občutek, da ji nič ne uspeva.

"Ko ti družinski član ponudi še eno možnost za življenje in jo tvoje telo zavrne, se skorajda počutiš, kot da je to tvoja krivda, kar seveda ni res. A to ne pomeni, da se tako tudi ne počutiš. Zelo dolgo sem imela tudi samomorilne misli, saj nisem hotela razočarati tudi brata, tako kot sem očeta."

Hylandova se je začela zdraviti z dializo, ko je pred dvema letoma njeno telo začelo zavračati očetovo ledvico, nato pa so testirali še njenega brata, za katerega se je izkazalo, da je primeren kandidat za darovanje organa.

V intervjuju je po poročanju BBC-ja dejala še, da se zdaj končno počuti zelo stabilno in ne več toliko nemočno zaradi vseh zdravstvenih težav. "Zdaj uživam in sem zelo zadovoljna s svojim življenjem."

Po objavi intervjuja je Hylandova na družbenih omrežjih objavila sporočilo, v katerem je pojasnila, da upa, da se bo kdo lahko z njo poistovetil in dobil občutek, da ni sam. "Upam, da bodo imeli drugi več sreče in se jim ne bo treba spoprijemati z vsem tistim, s čimer sem se morala jaz, ter si bodo vzeli trenutek miru in cenili svoje zdravje."

Igralka ima poleg ledvične bolezni še endometriozo, kronično bolezen, za katero trpi veliko žensk, povzroča pa močno bolečino.

P. B.