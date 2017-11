J.Law o preprostem razlogu, zakaj je včasih nesramna do oboževalcev

Spregovorila je tudi o svoji nedavni zvezi

30. november 2017 ob 16:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Z oskarjem nagrajena igralka Jennifer Lawrence ima svoj razlog, zakaj se do svojih oboževalcev ne vede vedno vzorno, še več precej nesramno. Kot je priznala sama, je to njen obrambni mehanizem.

"Enkrat to stopim v javni prostor, postanem neverjetno nesramna. Spremenim se v veliko r**," je priznala Lawrenceva v pogovoru z igralcem Adamom Sandlerjem, ki sta ga posnela za televizijsko serijo Variety Studio: Actors on Actors. "To je po svoje moj edini način, da se obranim." 27-letnica je v pogovoru tudi demonstrirala hladen pogled in gesto s prstom, ki ju prakticira, ko vidi, da se ji nekdo v restavraciji približuje k njeni mizi. Ob tem pa je še poudarila, da, ko jo ljudje prosijo za sebek z njo, nemudoma reče: "Ne."

"To je moja edina obramba," je nadaljevala Lawrenceva. "Ena izmed mojih najboljših prijateljic je Amy Schumer. Svojega psa vedno peljem na sprehod v Centralni park. Ko se srečava v parku, sva naj****." Sandler pa je ob tem dejal, da oboževalci pogosto k njegovi mizi v restavraciji kar pristavijo stol in običajno prosijo za fotografijo z njim. "Rečejo: 'Hej, Adam. A lahko eno fotografijo? In vedno jim odvrnem, da tega nočejo," je priznal Sandler.

Hkrati je igralka dejala, da se na trenutke zelo težko sooča z zvezdništvom. Precej jo prizadenejo kritike. Zadnje o trilerju mati! so prispevale celo k propadu njene zveze z režiserjem Darrenom Aronofskyjem. "Skupaj sva bila na promocijski turneji. Z njim sem se vračala v hotel in zadnja stvar, o kateri sem se hotela pogovarjati z njim, je bil film," je razlagala in nadaljevala: "On se želi pogovarjati samo o filmu, ko se vrne iz turneje. Kar razumem - to je njegov otrok. Napisal ga je. Spočel ga je. Režiral ga je."

Znašla se je v dvojni vlogi: "Po eni strani sem se trudila, da bi mu bila v podporo, po drugi pa sem si samo želela, da ne bi za eno sekundo govorila o filmu."

Ko ji je Aronofsky začel na glas brati kritike, je bilo zanjo preveč: "Rekla sem, da to ni zdravo. Če sem jih začela brati, sem takoj postala zaščitniška do najinega dela. Še posebej, ker so naslavljale mojega moškega. V nobenem intervjuju ne želim braniti, kaj sva naredila. Ker to, kar sva naredila, je čudovito. Nekateri ljudje bodo to sovražili. In tisti, ki sovražijo film, ga zares sovražijo. Toda to ni stvar, ki bi jo morala braniti. Toda, če preberem negativno kritiko, se čutim dolžna, da ga branim."

K. K.