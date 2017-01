Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Nad odločitvijo je bila pozitivno presnečena Jacksonova 18-letna hčerka Paris. Foto: AP Joseph Fiennes po mnenju oboževalcev kralja popa ni bil prava izbira za vlogo. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Jacksonovi ogorčeni nad "belim" kraljem popa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jacksonovi dosegli zmago: filma z "belim" kraljem popa ne bo

Paris presenečena nad odločitvijo

14. januar 2017 ob 12:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po plazu kritik, ki se je usul na račun igralca Josepha Fiennesa - ta je upodabljal kralja popa Michaela Jacksona v projektu Urban Myths - so se pri produkcijski hiši Sky Arts odločili, da sporni del umaknejo.

Sky Arts so pripravljali projekt z naslovom Urban Myths, v katerega je vključena tudi urbana legenda o popotovanju z avtom iz New Yorka v Ohio, na katero naj bi se Jackson po terorističnem napadu 11. septembra 2001 po odpovedi letalskega prometa odpravil skupaj s filmskima legendama Elizabeth Taylor in Marlonom Brandom. Jacksonovi podporniki so bili ogorčeni nad dejstvom, da bi Jacksona upodobil Finnes. Fiennes je namreč belec, Jackson pa je bil temnopolt, zato so pozvali k bojkotu.

18-letna Jacksonova hčerka Paris je priznala, da je nad odločitvijo "presenečena", toda srečna. "Presenečena sem, da so vsaj enkrat upoštevali želje družine. Res cenimo to bolj, kot si mislite," je zapisala Paris na Twitterju. Oglasili pa so se tudi drugi člani družine Jackson. Sin Michaelovega brata Tita T. J. je zapisal: "Hvala vsem, katerih glas so slišali. Kot sem rekel: ne gre za komedijo, ampak posmeh brez okusa. To je velika zmaga za njegovo zapuščino!"

Njegov brat Taj Jackson pa je zapisal: "Hvala vsem oboževalcem, ki se še naprej borite za zapuščino mojega strica Michaela. In hvala medijem, ki so pokrivali ta ekstremni linč."

Kot so pojasnili pri Sky Arts, so se od projekta umaknili zaradi pomislekov Jaksonove bližnje družine. "Nikoli nismo želeli nikogar užaliti. Joseph Fiennes v celoti podpira našo odločitev," so zapisali na Twitterju.

