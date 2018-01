James Franco po novih obtožbah zlorab namesto po nagrado v skrivanje

Pet žensk obtožilo igralca v LA Timesu

12. januar 2018 ob 16:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oder na sinočnji podelitvi nagrad kritikov v Santa Monici je ostal prazen, ko so poklicali ime Jamesa Franca kot zmagovalca najboljše moške vloge v komediji.

39-letni zvezdnik Disaster Artista je namreč podelitev preskočil, potem ko se je nanj po nedeljski zmagi na zlatih globusih usul nov plaz obtožb spolnega nadlegovanja in neprimernega vedenja.

Čeprav je ta teden še nastopil kot gost v oddajah Stephena Colberta in Setha Meyersa, kjer se ni mogel izogniti zasliševanju o obtožbah, je po srednem nastopu pri Meyersu - poniknil. V četrtek je sicer priletel v Los Angeles, domnevno, da bi se udeležil podelitve nagrad, a se je očitno nato v zadnjem hipu premislil.

"Res je v slabem stanju, tako slabem, da je zamenjal svojo telefonsko številko," je vir blizu Francu povedal za revijo People. "Njegovi tesni prijatelji mu skušajo biti v oporo, a je težko - govori samo z izbrano skupino ljudi. Za zdaj se bolj ali manj skriva."

Spogledovanje s 17-letnico

Na Twitterju so se takoj po Francovi zmagi na nedeljskih feministično obarvanih zlatih globusih pojavile obtožbe na račun igralca, češ kako si drzne nositi značko v znak podpore ženskam v Hollywoodu, če pa se je sam vedel neprimerno.

Prva se je oglasila 55-letna igralka Ally Sheedy, ki jo je Franco režiral v gledališki igri leta 2014. Sheedyjeva, ki je tvite sicer medtem že izbrisala, je zapisala "Zakaj so Jamesa Franca spustili v dvorano? Sem že preveč rekla". In še: "James Franco je pravkar zmagal. Prosim, nikdar me ne vprašajte, zakaj sem zapustila filmski posel."

Kaj točno je imela Sheedyjeva s tvitom v mislih, ni znano, a številni so pohiteli spomnit na incident iz istega leta, ko je Franco po Instagramu flirtal s komaj 17-letno oboževalko. Franco je takrat javno priznal, da ni ravnal primerno, a leta 2014 tovrstni spodrsljaji še niso pomenili konca kariere - leta 2018, na vrhuncu aktivističnega gibanja "Me Too" in "Time's Up", pač.

Siljenje v gole prizore?

Po Sheedyjevi sta se na Twitterju oglasili še dve manj znani igralki - Violet Paley je zapisala, da ji je Franco, ko sta bila krajši čas v "sporazumnem razmerju", nekoč v avtomobilu potisnil glavo proti svojemu penisu, Sarah Tither-Kaplan pa se je pritožila, da je morala v dveh njegovih filmih odigrati goli prizor.

"Hej, James Franco, lepa značka na zlatih globusih. Se spomniš pred nekaj tedni, ko sem morala v dveh tvojih filmih nastopiti povsem gola za 100 dolarjev na dan, ti pa si mi rekel, da to ni izkoriščanje, ker sem podpisala pogodbo? Čas se ti izteka!" je zapisala Tither-Kaplanova, ki očitno ne razume, kaj pomeni, če v pogodbi privoliš v snemanje golih prizorov.

Podpira gibanje

Franco je skušal v nastopih pri Colbertu in Meyersu obtožbe še nasloviti in je, čeprav mu je bilo ob tej temi vidno nelagodno, zatrdil, da to je pomembna tema in da podpira gibanje proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu.

"Stvari, ki sem jih slišal s Twitterja, niso točne, vseeno pa popolnoma podpiram ljudi, ki se zdaj oglašajo in ki so našli svoj glas, ki ga prej toliko časa niso imeli. Nočem jih kakor koli zatreti. Mislim, da je to dobra stvar, in gibanje podpiram," je dejal v torek na Colbertu.

V sredo pri Meyersu pa: "Obstajajo ljudje, za katere je zdaj nastopil čas, da se tudi njih sliši. Imam svojo plat te zgodbe, a dovolj verjamem v te ljudi, ki do zdaj niso bili dovolj zastopani, zdaj pa je čas, da povedo svoje zgodbe, da se zadržim, ne bom rekel vsega, kar bi lahko, preprosto zato, ker tako močno verjamem v to gibanje. Če moram zato sprejeti udarec, ker ne bom poskušal dejavno zanikati stvari, naj bo."

Peterica žensk nad Franca

V četrtek je nato v Los Angeles Timesu izšel članek, v katerem pet žensk Franca obtožuje, da je kot igralec in mentor na igralski akademiji, kjer predava, zlorabil svoj položaj.

Dve Francovi študentki sta povedali, da se je Franco pogosto razburil na snemanjih, ko nista hoteli snemati prizorov zgoraj brez, Tither-Kaplanova, ki je igrala prostitutko v Francovem filmu The Long Home (izid filma napovedan za letos), pa je potožila, ker je morala odigrati gole prizore (v pogodbi je v to privolila, op. a.), še posebej ker naj bi si Franco v prizoru orgije odstranil ščitnik, ki ga igralci uporabljajo med snemanjem tovrstnih prizorov. Tither-Kaplanova je dodala še, da je Franco eno izmed igralk, ki v prizoru ni želela nastopiti zgoraj brez, poslal domov.

Svoje obtožbe, da jo je nagovarjal k oralnemu seksu, je za LA Times ponovila tudi Paleyjeva.

HBO: Bil je povsem profesionalen

Francov odvetnik Michael Plonsker je vse obtožbe zanikal.

Oglasil se je tudi David Simon, avtor HBO-jeve serije The Deuce, v kateri trenutno nastopa Franco, in dejal, da je bil Franco na snemanju serije, ki govori o pornoindustriji v New Yorku v 70. in 80. letih, "popolnoma profesionalen". Franco v seriji ne samo igra, in to v dvojni vlogi dvojčkov Martino, ampak je tudi eden izmed producentov, poleg tega pa je tudi režiral več epizod serije.

"Še vedno berem o vsem skupaj tako kot vsi drugi in skušam razločiti, ali je v obtožbah kaj resnice ali ne," je povedal Simon v izjavi za Variety. "Osebno lahko govorim le za The Deuce. Preveril sem pri vseh producentih in drugih članih ekipe. Nobene pritožbe nismo dobili in nihče ne ve za kakršen koli incident, povezan z g. Francom. Tudi HBO ni prejel nobene pritožbe v povezavi z njim. Po naših izkušnjah je bil kot igralec, režiser in producent popolnoma profesionalen."

Franco je bil sicer za svojo vlogo že komično zloglasno slabega igralca in režiserja Tommyja Wiseauja (The Room) tudi favorit za nominacijo za oskarja. Ker so člani akademije večino glasovnic že oddali, škandal verjetno Francu pri oskarjevskih nominacijah še ne bo škodil, vsekakor pa morebitna nominacija za igralca ne bo prav sladka.

Mnenja o zadnjih obtožbah na račun Franca so na spletu sicer deljena - številni pozdravljajo, da je ekscentrični igralec "končno dobil, kar mu gre", spet drugi pa se sprašujejo, ali ni morda gibanje s takimi obtožbami, kot so se usule na Franca, vseeno skrenilo s prave poti ter izgubilo svoj fokus in z njim kredibilnost.

K. S.