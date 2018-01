James Franco po obtožbah o spolnih zlorabah izbrisan z naslovnice Vanity Faira

Padec zvezdnika Disaster Artista se nadaljuje

26. januar 2018 ob 15:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Letošnja naslovnica posebne hollywoodske izdaje revije Vanity Fair odmeva še malce bolj kot običajno - ne le zaradi slabe obdelave fotografij, ampak tudi zato, ker je uredništvo z nje naknadno izbrisalo Jamesa Franca.

Na naslovnici, ki jo je fotografsko opremila priznana fotografinja Annie Leibovitz, je 13 zvezdnikov, ki so s svojimi vlogami ali drugačnimi dosežki zaznamovali leto, od Oprah in Roberta de Nira do Nicole Kidman in Toma Hanksa. Ni pa na naslovnici dobitnika zlatega globusa Franca, na katerega se je takoj po zmagi 7. januarja usul plaz obtožb o neprimernem vedenju.

"Ko smo izvedeli za obtožbe proti njemu, smo se odločili, da Jamesa Franca ne vključimo na hollywoodsko naslovnico," je za Hollywood Reporter povedal predstavnik Vanity Faira.

39-letnega Franca, ki je bil z vlogo Tommyja Wiseauja v Disaster Artistu v ospredju vseh nominacij in nagrad, je Leibovitzeva sicer fotografirala, a je portretiranje potekalo v manjših skupinah, skupinice pa so naknadno združili v večjo sliko, kar pomeni, da za zadnjo različico naslovnice ni bila potrebna nova fotoseansa, ampak so igralca preprosto izbrisali s pomočjo programa Photoshop.

Tisti, ki je bil zadolžen za popravljanje in postprodukcijo naslovnice, je sicer očitno imel kar nekaj težav - Oprah je tako zaradi nepozornega retuširanja na naslovnici, objavljeni v spletni izdaji, dobila tri roke, Reese Witherspoon pa tri noge. V tiskani izdaji so napake odpravili.

Odnesle so ga obtožbe

Vanity Fair svojo težko pričakovano in čislano hollywoodsko izdajo objavlja vsako leto od leta 1995 dalje. Še posebej veliko pozornosti pritegne prav z zvezdniki natrpana naslovnica in za tiste, ki so izbrani, da jo krasijo, je to velika čast.

Ta čast naj bi doletela tudi Franca, ki je z Disaster Artistom dosegel uspeh kariere, a kaj, ko je v znamenju gibanj #MeToo in #TimesUp njegova zvezda začela naglo in neusmiljeno ne le bledeti, ampak je nanjo padla orjaška senca. Francovo slavje ob osvojitvi zlatega globusa za najboljšo moško vlogo v komediji ali muzikalu je tako trajalo točno nekaj ur, saj se je na Twitterju oglasilo več žensk, ki so igralca in režiserja obtožile dvoličnosti, ker nosi značko v podporo gibanju #TimesUp, hkrati pa se sam ni vedno vedel ravno svetniško do žensk.

Izkoriščal položaj predavatelja?

Franco sicer ni kriv spolnih zlorab v rangu Harveyja Weinsteina, naj pa bi izkoriščal svoj položaj predavatelja na igralski akademiji in svoje študentke postavljal v nelagodne položaje pri snemanju golih prizorov. Neprimernega vedenja je tako Franca skupno obtožilo pet žensk, od tega tudi nadobudna igralka, s katero je imel Franco krajši čas razmerje. Zvezdnikov greh? Nagovarjal naj bi jo k oralnemu spolnemu odnosu.

"Lušna #TIMESUP značka, James Franco," je takoj po Francovi zmagi na globusih tvitnila igralka Violet Paley. "Se spomniš takrat, ko si mi v avtomobilu potisnil glavo proti svojemu penisu, in takrat, ko si mojo 17-letno prijateljico vabil v svojo hotelsko sobo?"

Oglasila se je tudi manj znana igralka Sarah Tither-Kaplan, ki je s Francom posnela dva filma. "Hej, James Franco, ljubka #timesup značka na zlatih globusih, se spomniš, ko si mi pred nekaj tedni rekel, da gola prizora, ki sem ju morala za 100 dolarjev na dan posneti v dveh tvojih filmih, nista izkoriščevalska, ker sem podpisala pogodbo? Čas se je iztekel tudi za take stvari!"

Tither-Kaplanova je svojo zgodbo pozneje ponovila še za obsežen članek v Los Angeles Timesu, kjer se je potožila, da je za vlogo prostitutke prizor orgije morala posneti gola, njeno soigralko, ki ni želela sneti modrčka, pa je Franco poslal domov. Ni sicer jasno, kaj točno naj bi predstavljalo izkoriščanje, glede na to, da sta obe podpisali pogodbo, v kateri je člen jasno navajal, da se od igralke zahtevajo goli prizori.

Udarec pripravljen sprejeti

Franco je tisti teden sicer kot gost še nastopil v oddajah Stephena Colberta in Setha Meyersa, kjer se je v vidnem nelagodju branil razmeroma stoično - da obtožbe sicer niso točne, a da je ob gibanju proti spolnemu nadlegovanju žensk, "ki tako dolgo niso dobile glasu, udarec pripravljen sprejeti".

Čeprav je Ashley Judd, ena od prvih, ki so se oglasile proti Harveyju Weinsteinu in s tem sprožile plaz, ki je odnesel cel kup vidnih hollywoodskih osebnosti, Francov odziv pohvalila, David Simon, avtor serije The Deuce, v kateri igra Franco, pa je dejal, da je bil igralec na snemanju povsem profesionalen, drugi niso bili tako velikodušni. Drug za drugim so Francu odpovedovali vabila na dogodke in okrogle mize, igralec pa je poniknil, se zaprl v svojo hišo in spremenil telefonsko številko.

Preskočil je podelitev nagrad kritikov, čeprav je zmagal, nazadnje pa je ostal še brez oskarjevske nominacije za najboljšo moško vlogo. Peto mesto je tako nazadnje najverjetneje šlo Francovemu tekmecu v kategoriji za najboljšo vlogo v komediji, Danielu Kalluyi za srhljivko Get Out, ki obravnava rasizem v ZDA.

Kdo bo naslednji?

Se pa ob tem poraja vprašanje, čigavi grehi bodo do podelitve oskarjev še izpostavljeni? Casey Affleck, lanski dobitnik kipca za glavno moško vlogo, se je preventivno že umaknil kot podeljevalec, saj je nastrojenost proti njemu zaradi starih obtožb spolnega nadlegovanja dveh žensk precejšnja.

Je pa tu Gary Oldman, za svojo vlogo Winstona Churchilla v drami The Darkest Hour, favorit za zmago, ki pa ga je leta 2001 njegova takratna žena obtožila brutalnega fizičnega napada nanjo pred očmi njunih dveh takrat še majhnih otrok. Po domnevnem incidentu, ki ga je preiskovala tudi policija, se je par ločil.

Tu je tudi Christopher Plummer, ki je vlogo milijarderja J. Paula Gettyja v filmu All The Money in the World dobil naknadno, ko je režiser Ridley Scott iz filma izrezal Kevina Spaceyja prav zaradi obtožb dolgoletnega spolnega nadlegovanja mladih fantov. Plummer, pri 88 letih najstarejši oskarjevski nominiranec, je sicer ugleden igralski veteran, a v svoji avtobiografiji iz leta 2008 In Spite of Myself nič ne skriva svoje pretekle naklonjenosti do mladoletnih lepotičk. Eno je gotovo: če bi bila knjiga objavljena deset let pozneje, je vprašanje, ali bi bil Plummer ta teden nominiran za oskarja.

