Jane Fonda: Nisem si predstavljala, da bom doživela 30 let

Igralka je pred kratkim dopolnila 80 let

31. december 2017 ob 14:05

Igralka, aktivistka, feministka in gurujka fitnesa Jane Fonda je pred dnevi praznovala svoj 80. rojstni dan, toda kot je dejala sama, si nikoli ni predstavljala, da bo živela tako dolgo.

"Nisem si predstavljala, da bom doživela 30 let," je dejala v intervjuju za revijo People. "Predvidevala sem, da ne bom živela zelo dolgo in da bom umrla sama in kot odvisnica. Nikoli si nisem predstavljala, da bom živela tako dolgo, da bom razvila tako močno osebnost ter da bom še naprej zdrava in aktivna. Zelo sem hvaležna za to," je dodala.

Leta 2014 je Fonda priznala, da je bila njena mama Frances Ford Seymour kot deklica spolno zlorabljena. Nato pa si je pri 42 letih vzela življenje (istega leta pa se je njen oče Henry Fonda znova poročil).

Letos je po letih molka prvič javno spregovorila, da je bila tudi sama žrtev posilstva. "V otroštvu sem bila posiljena in zlorabljena. Odpustili so me, ker nisem hotela spati s svojim šefom. In vedno sem mislila, da je to moja krivda. Da nisem naredila ali povedala prave stvari," je dejala zvezdnica ikoničnega filma Barbarella v pogovoru z igralko in aktivistko Brie Larson.

V svojem življenju se je borila z bulimijo in z odvisnostjo od halucinogenih mamil. Igralka in nekdanja manekenka je v 60. letih zaslovela s filmom Barbarella, ki ji je prinesel status sekssimbola, nekakšne ameriške različice Brigitte Bardot, v svoji karieri je dobila dva oskarja, emmyja in sedem zlatih globusov, poleg uspešne filmske kariere pa se je proslavila tudi kot "gurujka fitnesa", predvsem aerobike; v 80. in 90. je zgradila pravi imperij z videi z nasveti za telovadbo, izdala je več knjig na to temo.

Prvega oskarja je osvojila leta 1972, ko je bila stara 35 let, za vlogo v filmu Klute. Drugega pa šest let za tem za vlogo v vojni drami Vojakova vrnitev. 21. decembra je dopolnila 80. let. "Hvaležna sem, da se je moje življenje izboljšalo," je dejala in sklenila: "Res sem trdo delala, da sem se poboljšala."

