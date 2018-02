Je v času gibanja #MeToo odklenkalo tudi "seksističnemu" Jamesu Bondu?

Bi bil agent 007 učinkovitejši kot antijunak?

26. februar 2018 ob 19:50

London - MMC RTV SLO

Najbolj zagrizeni privrženci svetovnih gibanj proti spolnim zlorabam #MeToo in #TimesUp so pod drobnogled vzeli tudi Jamesa Bonda in sklenili, da je čas, da se "mizogeni" agent 007 upokoji.

Nedavno je namreč na družbenih omrežjih zaokrožil videokolaž najbolj seksističnih in mizogenih prizorov v priljubljeni franšizi, ki navdušuje gledalce vse od leta 1962. Med izbranimi prizori je na primer tisti v Goldfingerju, v katerem Sean Connery tleskne po zadnjici svojo spremljevalko, pa tisti, v katerem si Conneryjev Bond v skednju fizično podredi Pussy Galore v podobi Honor Blackman.

V družbenem vzdušju politične hiperkorektnosti in gonje proti vsemu, kar je percipirano kot neprimerno, je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo znašel na udaru tudi James Bond. A pri Washington Postu so že leta 2015, dve leti pred gibanjem Me Too, na to temo spisali kritični članek z naslovom James Bond je še vedno seksistični dinozaver.

Zlasti začetni filmi iz bondijade so, še posebej v retrospektivi, precej problematični, polni fizičnega in verbalnega nasilja nad ženskami, odkritega seksizma in občasnega rasizma, pa opozarja v svojem članku Guardian.

Za primer slednjega navaja "pavšalni rasizem" filma Živi in pusti umreti, prizor v Dr. No, v katerem Bond pozove temnopoltega Quarrela, naj mu prinese čevlje, in izbiro kanadskega igralca Josepha Wisemana za vlogo kitajsko-nemškega zlikovca.

Najbolj nepozabni najokrutnejši

V zadnjih filmih so bile Bondove "značajske pomanjkljivosti" do neke mere priznane – tako smo dobili v Golden Eyu (1995) M v podobi Judi Dench, ki Bondu v podobi Piercea Brosnana zabrusi, da je "seksistični, mizogeni dinozaver, fosil hladne vojne", v Kvantumu sočutja pa Daniela Craiga okara, ker je zakrivil smrt "žrtvenega jagnjeta" v podobi Gemme Arterton.

A kaj, ko je vlogo Bondovega šefa M-a v Spectru (2015) od Dencheve prevzel Ralph Fiennes, s tem pa je obmolknil še zadnji pravičniški, kritični ženski glas v bondijadi, obžaluje Guardian.

Hkrati časnik priznava, da so najbolj nepozabni trenutki Bondovih filmov ravno tisti najtemačnejši – ko je agent 007 najbolj okruten, najbolj surov ali najbolj neobrzdan. Tako sta dva Bonda, ki sta bila najbolj omledna in se ju nihče več ne spomni, Timothy Dalton, ki je bil do ženskih likov najbolj obziren, in George Lazenby, edini Bond, ki se je zaljubil in poročil.

Rešitev v antijunaku Bondu?

Kaj torej predlaga politično korektni avtor članka? Drugače od mnogo uporabnic na Twitterju, ki vse glasneje pozivajo k dokončni upokojitvi "seksističnega" agenta, pri Guardianu kot rešitev vidijo, da se sprejme Bondova "temna plat", da pa se ne prikazuje več kot filmski junak in vzornik. "V modernem času temu modulu preprosto ne ustreza več," pišejo.

V času kompleksnejših filmskih likov kot v 60. letih so antijunaki so tako ali tako v modi, naj si bo to Wolverine, Logan ali pa Loki. Še bolj je to očitno na televiziji, kjer je to verjetno najbolj korenito sprožil Tony Soprano v podobi Jamesa Gandolfinija (Sopranovi), se nadaljeval z Walterjem Whitom (Bryan Cranston, Kriva pota) in Nancy Botwin (Mary-Louise Parker, Gandža), trenutno pa so samo nekateri od primerov vohunska zakonca Jennings (Keri Russell in Matthew Rhys) v Američanih in "pralec denarja" Marty Byrde (Jason Bateman) v seriji Ozark.

personally I don’t think we need a black or female James Bond, we need James Bond to stop being a thing entirely. It’s outdated, misogynistic and well, just shite — caitlin (@extracaitlin) January 23, 2018

And look, I'm a feminist who LOVES and ADORES James Bond movies (except Timothy Dalton). Sexist, racist, etc. you name it. Portrait of the times in which they were written.

If whiny brats are going to attack old James Bond movies for being "sexist", how long before they start listening to song lyrics? — Richard Cameron (@Cambro64) February 8, 2018

To be fair James Bond was was intentionally sexist.

It's that everything he did was wrong and he got away with it.

It's that whole you wish you could do this stuff. Without the fantasy escapism Bond would be dull. — Jeffery "Glitch" McLean (@TehGlitch) January 29, 2018

K. S.