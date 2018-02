Jennifer Aniston in Justin Theroux gresta vsak svojo pot

Par sta bila od leta 2011

16. februar 2018 ob 07:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jennifer Aniston in Justin Theroux sta bila par sedem let, zadnji dve leti sta bila poročena. Zdaj sta objavila, da se "ljubeče" razhajata.

"Z željo, da bi zmanjšala nova ugibanja, sva se odločila, da poveva, da se razhajava. Odločitev je bila vzajemna in ljubeče sprejeta ob koncu prejšnjega leta. Sva najboljša prijatelja, ki sta se odločila, da se bosta razšla kot par, a si želita ohranjati prijateljstvo," je po poročanju CNN-a sporočil Stephen Huvane, dolgoletni predstavnik za stike z mediji Anistonove.

"Običajno bi to izpeljala zasebno, a ker se industrija tračev ne more upreti priložnosti o ugibanju in potvarjanju dejstev, sva želela spregovoriti iskreno in po resnici. Kar koli drugega bo napisanega o naju, ne bo prišlo iz najinih ust, ampak bo zraslo v domišljiji nekoga drugega. Predvsem sva odločena, da ohraniva globoko spoštovanje in ljubezen, ki jo čutiva drug do drugega," sta še zapisala.

Oba v Los Angelesu, on v New Yorku

Čeprav sta razkrila, da sta se razšla že konec leta, so se mediji spomnili, da sta novo leto preživela skupaj. V mehiškem letovišču Cabo San Lucas sta silvestrovala v družbi dobrih prijateljev, med drugim tudi znanega igralca Jasona Batemana. Kljub temu pa so ameriški tabloidi v zadnjih mesecih namigovali, da bi lahko v njunem zakonu škripalo, saj sta veliko časa preživela narazen. Njun skupni dom je vila v Los Angelesu, a Theroux je večinoma živel v New Yorku.

49-letna Jennifer - rojstni dan je praznovala v nedeljo - in tri leta mlajši Justin sta se spoznala na snemanju komedije Wanderlust leta 2011. Poročila sta se na zasebnem obredu v njuni vili avgusta leta 2015.

Tudi z Bradom ni šlo

Anistonova je zaslovela kot Rachel v kultni televizijski seriji Prijatelji (Friends), nato pa zaigrala v ogromno romantičnih komedijah. Njen prvi zakon je bil še bolj pod drobnogledom medijev, saj je bila med letoma 2000 in 2005 poročena z zvezdnikom Bradom Pittom, ki se je nato poročil z Angelino Jolie, a se vmes od nje že ločil. Justin Theroux ni tako izpostavljen kot Jennifer, saj velikokrat dela za kamerami kot scenarist in režiser. To je bil njegov prvi zakon.

