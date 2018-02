Jennifer Lawrence: "Ni mi žal, da sem šolo pustila že pri 14 letih"

Vso svojo pozornost je usmerila v igralsko kariero

23. februar 2018 ob 21:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Z oskarjem nagrajena ameriška igralka Jennifer Lawrence je spregovorila o svojih igralskih začetkih in o tem, zakaj je šolo zapustila že pri rosnih 14 letih.

Jennifer Lawrence, ki danes velja za eno najbolj nadarjenih in priljubljenih mladih igralk, je v intervjuju za CBS razkrila, da je imela v šoli težave in da se nikoli ni počutila zelo pametno. Svoj talent je odkrila, ko je kot otrok začela igrati na šolskih predstavah. Ko je brala scenarije, se je namreč popolnoma poistovetila z nastopajočimi liki.

"Točno sem vedela, kako bi bilo videti, če bi se nekdo počutil tako," je Jennifer povedala o občutkih, ki so jo preplavljali med prebiranjem scenarijev. Povedala je, da je s tem odkrila sposobnost, za katero prej ni vedela, da jo ima. "Igranje je bilo nekaj, pri čemer sem se počutila samozavestno. In tega nisem hotela spustiti," je dejala. Zato je pri 14 letih zapustila šolo.

Jennifer je ob tem zatrdila, da niti malo ne obžaluje, da nima končane niti srednje šole. "Želela sem iti svojo pot. Odkrila sem, kaj si želim početi, in nisem dovolila, da mi kar koli pride na pot," je povedala. "Niti prijatelji mi veliko let niso pomenili toliko, kot mi je pomenila kariera," je še dodala.

Odločitve so se ji očitno obrestovale, saj je bila za oskarja prvič nominirana že pri 20 letih, dve leti pozneje pa ga je za vlogo v filmu Za dežjem posije sonce (The Silver Lining Playbook) tudi prejela in s tem postala druga najmlajša dobitnica oskarja za glavno žensko vlogo v zgodovini. Od takrat se je pojavila v številnih filmskih uspešnicah, njen najnovejši film z naslovom Rdeči vrabec (Red Sparrow) pa v slovenske kinematografe prihaja 1. marca.

M. Z.