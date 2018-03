Jim Carrey narisal portret, ki je razjezil privržence Bele hiše

Igralec se uveljavlja v drugih sferah umetnosti

19. marec 2018 ob 13:36

Washington - MMC RTV SLO

Igralec Jim Carrey, ki se želi uveljaviti tudi kot slikar, si je z najnovejšim portretom nakopal kar nekaj sovražnih komentarjev. Številni menijo, da je na porogljivi način upodobil predstavnico za stike z javnostjo v Beli hiši.

"To je portret t. i. kristjanke, katere edini namen v življenju je, da laže za zlobne ljudi," je tvitnil 56-letni igralec ob objavi fotografije svoje slike jezne ženske s temnimi lasmi in izrazitimi obrvmi.

Carrey osebe na sliki ni identificiral, toda številni uporabniki družbenih omrežij so takoj izpostavili podobnost s predstavnico s Sarah Huckabee Sanders. - članico Trumpove administracije, ki jo je igralec pogosto izpostavljal v svojih delih. V dokumentarnem filmu iz leta 2017 I Needed Color je Carrey priznal, da se je začel ukvarjati s slikanjem, ker je želel s tem "zaceliti zlomljeno srce".

Carrey je pristal v središču pozornosti v začetku leta, ko je izbrisal svojo stran na Facebooku in pozval druge, naj storijo enako. Razlog? Želi bojkotirati to družbeno omrežje, ker verjame, da je iz ruskega vmešavanja v ameriške volitve naredilo dobiček.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb