Joaquin Phoenix in Rooney Mara - nov zvezdniški par?

Zbližala sta se na snemanju Marije Magdalene

13. januar 2017 ob 08:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Joaquin Phoenix in Rooney Mara naj bi se med snemanjem svojega novega filma močno zbližala. Zvezdnika v zadnjih mesecih snemata biblijski ep o Mariji Magdaleni, v katerem Joaquin igra Jezusa, Rooney pa Marijo Magdaleno.

Kot poroča New York Post, je par preskočil podelitev zlatih globusov konec tedna, da bi čas preživel "skupaj v puščavi".

Kot je za časopis povedal dobro obveščeni vir, par preživlja vse več časa skupaj, odnos pa je od sodelavcev prerasel v nekaj več. A tiskovni predstavnik 42-letnega Phoenixa, ki slovi kot eden bolj odmaknjenih in zadržanih igralcev, vztraja, da sta z 31-letno dvakratno oskarjevsko nominiranko zgolj dobra prijatelja. Igralca sta pred tem sicer skupaj zaigrala že v filmu Spika Jonzeja Ona.

Marija Magdalena, težko pričakovani film avstralskega režiserja Gartha Davisa, znan po seriji Top of the Lake, trenutno pa žanje pohvale z dramo Lev (Lion), so lani snemali v Italiji, kjer so glavna igralca večkrat opazili, kako se družita tudi po koncu snemanja.

Šest let v zvezi z režiserjem

Rooney, mlajša sestra igralke Kate Mara, je sicer že šest let v zvezi z režiserjem Charliejem McDowellom, a para v zadnjih mesecih niso videli skupaj, njen predstavnik pa ni želel komentirati njunega razmerja.

Phoenix je bil nazadnje v zvezi z 20 let mlajšo didžejko in manekenko Allie Teilz, sicer pa ima za seboj ljubezenska razmerja tudi s kar nekaj igralskimi kolegicami, od Liv Tyler do Anne Friel in Anne Paquin.

K. S.