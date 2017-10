Justin Timberlake se vrača na Super Bowl - tokrat bo v glavni vlogi

Tretji nastop za pevca na Super Bowlu

23. oktober 2017 ob 08:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Govorice, ki so se pojavile prejšnji mesec, so se izkazale za resnične: Justina Timberlaka je doletela čast, da bo med polčasom kraljeval na odru znamenitega finala ameriškega nogometa Super Bowl.

36-letni z grammyji nagrajen pevec se bo vrnil na oder po letu 2004, ko sta z Janet Jackson uprizorila "zloglasni" nastop, ki so ga Američani poimenovali afera "Nipplegate". Temnopolta pevka je bila oblečena v tesno usnjeno obleko, med nastopom, ki si ga je ogledalo več kot 90 milijonov ljudi (med njimi tudi veliko otrok), jo je Timberlake zgrabil in ob prepevanju besedila "gonna have you naked by the end of this song" ("do konca pesmi te bom imel slečeno") odtrgal del obleke. Ob tem se je prikazala njena gola desna dojka, bradavico pa je pokrivala le srebrna zvezda.

Izbruhnil je pravi škandal, večina se je zgražala nad dejanjem, češ da zvezdniki "onesnažujejo" odraščanje otrok. Na CBS je prispelo kar 542.000 pritožb gledalcev. Tako televizijska mreža CBS, producenti iz MTV-ja in Timberlake, ki je incident poimenoval "oblačilna motnja", so se javno opravičili, Janet pa je celotno stvar označila za "nesrečo".

Takratna kazen je bila najvišja v zgodovini proti kateri koli televizijski postaji oziroma mreži. FCC je oglobil vsako postajo v lasti CBS-a posebej, vsako z najvišjo določeno kaznijo za nedostojnost - ta znaša 27.500 dolarjev (17.405 evrov), kar je na koncu zneslo 550.000 dolarjev. CBS se je na odločitev pritožil in na koncu so sodniki le razsodili, da televizijska mreža ne nosi neposredne odgovornosti za škandal.



"To se ne bo več zgodilo," je zagotovil Timberlake v pogovoru za oddajo Sunday Night Football na televizijskem kanalu NBC. Ob tem je dejal, da je gledal "na tone" preteklih nastopov med odmorom, zato da ne bi od koga posnemal postavitev odra.

Timbrlake bo februarja stopil na oder stadiona U.S. Bank v Minneapolisu, so po poročanju spletnega portala Washington Post potrdili odgovorni pri ligi NFL. Hkrati pa še skrivajo podatek, kdo se bo pridružil pevcu na odru. To bo sicer tretji nastop Timberlaka med odmorom Super Bowla - leta 2001 je nastopil s svojo skupino 'N Sync. In tako bo tudi postal izvajalec z največ nastopi na megalomanskem šovu, ki se zgodi ob finalu lige NFL.

Timberlake bo tako že osmo leto nadaljeval prevlado popizvajalcev na odru Super Bowla. Pred njim so se zvrstili Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry in Lady Gaga ter Coldplay, ki veljajo za izjemo, saj sodijo še v kategorijo rockizvajalcev.

K. K.