Kameleonska Kristen Stewart - od dolgolase "Belle" do obritoglavke

Nov videz na promociji filma Osebna stilistka

10. marec 2017 ob 18:59

Kristen Stewart, ki se je v zadnjih letih povsem otresla vloge Belle iz Somraka in se skuša uveljaviti kot igralka v resnih vlogah, spreminja tudi svoj videz.

V časih Somraka je imela dolge valovite lase, od takrat je sicer večkrat spreminjala barvo in dolžino las, a še nikoli ni presenetila kot zdaj. 26-letna igralka je namreč na promociji svojega zadnjega filma Osebna stilistka (Personal Shopper) postregla s čisto drugačnim videzom - z obrito glavo.

Nekateri ugibajo, da je za igralkino spremembo kriva vloga v prihajajočem akcijskem trilerju Underwater.

Kristen je polno zasedena s promocijo filma Osebna stilistka. Čeprav občinstvu v Cannesu film ni bil všeč in so ga izžvižgali, pa je celovečerec Olivierja Assayasa dobil nagrado žirije za najboljšo režijo. Filmski kritiki so pohvalili tudi Kristen za vlogo mladega Američanke, ki v Parizu opravlja delo stilistke in nakupovalke za premožne meščane.

"Kristen je unikatna"

Stewartove in Assayas sodelujeta že drugič, prvič sta v filmu Oblaki nad Sils Mario. Režiser je v intervjuju za MMC povedal, da je Kristen zrasla v eno najbolj inteligentnih igralk: "Kristen je precej unikatna. Mislim, da se takšna igralka na sceni pojavi le enkrat na dolgo časa. Ima neverjeten instinkt za igro. Kamera jo preprosto ljubi." Dodal je: "Na njej je unikatno to, da je zelo fizična, izredno inteligentno zna uporabljati svoje telo v kadru, po drugi strani pa je tudi skrajno tehnična igralka. Ima neverjetno dobro tehniko, izredno se zaveda vsake svoje poteze. To je nekaj, kar po navadi vidiš pri igralcih, ki zrasejo skupaj s kamero. Ker je igralka že od otroštva, je to že kar nekakšna njena druga narava." Celoten intervju z režiserjem si lahko preberete tukaj.

