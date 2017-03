Katy Perry in Orlando Bloom sta imela različne poglede na družinsko življenje

Ona si je želela poroke in otrok

5. marec 2017 ob 11:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Katy Perry in Orlando Bloom sta pred dnevi sporočila, da je njunega razmerja konec, med glavnimi razlogi za konec zveze pa naj bi bili različni pogledi na poroko in družinsko življenje.

Potem ko sta se na Oskarjih pojavila ločeno, sta v skupni izjavi zapisala, da sta si vzela "ljubeč in spoštujoč premor v zvezi". Viri blizu para pravijo, da sta se znašla na različnih bregovih, saj si glasbenica močno želi družine. 40-letni Bloom se v to ne želi spuščati ponovno, saj je zakonsko življenje poskusil že z manekenko Mirando Kerr, s katero ima tudi 6-letnega sina Flynna.

"Katy si želi poroke in otrok, Orlando pa se je na tem področju že preizkusil," je pojasnil vir. "Stara je 32 let, zato si družinskega življenja želi čim prej, kar je za Orlanda postalo precej naporno."

Zvezdnika sta v zvezi zdržala nekaj več kot eno leto. Ljubezen je vzniknila decembra 2015, usodno je bilo srečanje na podelitvi zlatih globusov. Od takrat sta bila nerazdružljiva, avgusta lani pa se je pisalo celo o tem, da razmišljata o zaroki in ustvarjanju družine.

Takoj po objavi skupne izjave so se pojavila tudi namigovanja, da se glasbenica dogovarja za srečanje z nekdanjim partnerjem Johnom Mayerjem. Čeprav naj bi bilo srečanje zgolj prijateljsko, pa so viri za Hollywood Life potrdili, da naj bi do njega še vedno gojila romantična čustva.

P. B.