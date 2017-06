Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Katy Perry te dni predstavlja svoj novi album Witness. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katy Perry, kraljica Twitterja: presegla je mejo 100 milijonov

Na drugem in tretjem mestu Justin Bieber in Barack Obama

17. junij 2017 ob 13:08

New York - MMC RTV SLO

Ameriška glasbenica Katy Perry je prva dosegla magično mejo 100 milijonov sledilcev na Twitterju, zaradi česar so se ji poklonili tudi administratorji omenjenega družbenega omrežja.

Twitter je namreč na svojem profilu (na Twitterju) objavil kompilacijo nekaterih Katyjinih najodmevnejših tvitov, ob tem pa zapisal: "Danes smo #PRIČE zgodovini." Oziroma v izvirniku: "Today, we #WITNESS history". Witness je namreč naslov glasbeničinega najnovejšega albuma.

Perryjevi je po številu sledilcev tesno za petami Justin Bieber s 96,7 milijona sledilcev, na tretjem mestu pa je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je na svojem profilu znova začel objavljati januarja, ko je profil ameriškega predsednika (@POTUS) predal svojemu nasledniku Donaldu Trumpu. Pohvali se lahko s slabimi 91 milijoni sledilcev.

Peterico z največ sledilci na Twitterju zaokrožujeta še dve pevki: Taylor Swift, ki ji "sledi" 85 milijonov ljudi, in Rihanna z 11 milijoni sledilcev manj.

Uporabniki najbolj množično sledijo zvezdnikom, športnikom, medijem

Po poročanju BBC-ja, ki navaja spletno stran Twitter Counter, so med 100 najbolj "zasledovanimi" na Twitterju predvsem glasbeni in filmski zvezdniki, slavni športniki, medijske družbe in nekaj politikov. Že omenjeni Donald Trump ima med vsemi svetovnimi voditelji največ sledilcev, in sicer 32,4 milijona, kar ga uvršča na 33. mesto omenjene lestvice, še piše BBC in dodaja, da je dve mesti za njim indijski premier Narendra Modi z dobrimi 30 milijoni sledilcev.

T. K. B.