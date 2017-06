Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pločnik slavnih je priljubljena turistična točka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo vse bo zvezdo dobil leta 2018? Med drugim tudi miška Mini.

Nekaj jih bodo z zvezdo nagradili posmrtno

27. junij 2017 ob 12:45

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Prihodnje leto bodo svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih dobili številni igralci in glasbeniki, pa tudi risana junakinja: miška Mini.

V prihodnjem letu bodo tako z zvezdo počastili igralke in igralce: Jennifer Lawrence, Jacka Blacka, Kirsten Dunst, Jeffa Goldbluma, F. Garyja Graya, Marka Hamilla, Gino Lollobrigido, Nicka Nolteja, Zoe Saldana, zvezdo pa bo prejela tudi junakinja risanih filmov, miška Mini, so na podlagi predlogov odločili v družbi, ki upravlja losangeleško znamenitost.

Prihodnje leto se bodo obiskovalci Pločnika slavnih sprehajali po zvezdah sodnika ameriškega televizijskega šova X Factor Simona Cowlla, in drugih televizijskih zvezdnikov, kot so Anthony Anderson, Gillian Anderson, Lynda Carter, Taraji P. Henson, Eric McCormack, Ryan Murphy, Niecy Nash, Mandy Patinkin, Shonda Rhimes in Steve Irwin - tega bodo nagradili posthumno.

Med glasbenimi imeni, ki se bodo pohvalila z zvezdo, so Snoop Dogg, kantavorici Mary J. Blige in Carrie Underwood, Petula Clark, Harry Connick Jr., raper Ice T in "Weird Al" Yankovic. Poleg tega bodo z zvezdo nagradili še: Richard Branson, Steve Jones, Charles Aznavour, Lin-Manuel Miranda in posthumno Bernie Mac.

Pločnik slavnih je v Hollywoodu mesto, na katerem v čast slavnih vsako leto postavijo nove zvezde. Prvo zvezdo je leta 1960 dobila igralka Joanne Woodward. Doslej je svojo zvezdo dobilo že več kot 2600 znanih.

T. K. B.