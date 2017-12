Kevin Spacey naj bi za mednožje zgrabil člana norveške kraljeve družine

Spolno naj bi nadlegoval moža norveške princese

8. december 2017 ob 20:37

Stockholm - MMC RTV SLO

Norveški pisatelj in nekdanji mož norveške princese Ari Behn je še eden v vrsti ljudi, ki naj bi v preteklosti imeli neprijetno izkušnjo s Kevinom Spaceyjem. Norvežana naj bi igralec zgrabil za mednožje.

Seznam ljudi, ki so bili deležni neprimernega vedenja ameriškega igralca Kevina Spaceyja, se vztrajno daljša. Za švedski radio P4 je spregovoril norveški pisatelj Ari Behn, nekdanji mož norveške princese Märthe Louise, ki je opisal dogodek iz leta 2007, ko je spadal v ožji krog norveške kraljeve družine.

S takratno soprogo se je Behn udeležil koncerta v sklopu podelitve Nobelove nagrade za mir, dogodek pa je tisto leto povezoval Spacey. Po poročanju BBC-ja Ari Behn trdi, da se je na druženju po dogodku zgodil incident, ki ga je pretresel.

"Sem prizanesljiv, toda to je bilo vseeno preveč," je povedal Behn, ki je bil s hčerko norveškega kralja Haralda poročen do lanskega leta. "Imela sva odličen pogovor, sedel je neposredno ob meni. Po petih minutah mi je predlagal, da greva ven na cigareto, in me ob tem pod mizo zgrabil za mednožje," je dogodek opisal norveški pisatelj, ki naj bi po tem presenečen zavrnil igralčev predlog.

Obtožbe so ga stale kariere

Prejšnji mesec so iz londonskega gledališča Old Vic sporočili, da so prejeli več kot 20 različnih trditev, ki Spaceyja bremenijo neprimernega obnašanja v času, ko je v ustanovi opravljal delo kreativnega direktorja.

Ob tem so slavnega igralca doletele številne druge obtožbe, ki so usodno zaznamovale njegovo kariero. Odstranili so ga iz šeste sezone priljubljene ameriške serije Hiša iz kart, režiser filma All the Money in the World Ridley Scott pa je na novo posnel vse prizore, v katerih je nastopil Kevin Spacey, in ga na ta način izbrisal iz prihajajočega filma.

M. Z.