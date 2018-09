Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kim Kardashian se zavzema za reformo zaporniškega sistema. Foto: Reuters Alice Marie Johnson bi lahko, ker je izpolnjevala vse pogoje, pomilostil že Barack Obama, a se za to ni odločil. Po osebni prošnji zvezdnice resničnostnih šovov je Johnsonovo nato pomilostil Donald Trump. Foto: AP Sorodne novice Trump se je v Beli hiši srečal s Kim Kardashian na temo reforme zaporov Dodaj v

Kim Kardashian bo svojo slavo uporabila za pomoč še enemu zaporniku

Zvezdnica skuša tokrat pomagati Chrisu Youngu

6. september 2018 ob 21:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian, ki se že nekaj časa zavzema za reformo ameriškega zaporniškega sistema, bo tokrat skušala pomagati 30-letnemu Chrisu Youngu.

"Včeraj sem po telefonu govorila z moškim, ki je v zaporu zaradi posedovanja mamil. Obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen. To je tako nepravično. Star je 30 let, v zaporu pa jih je preživel že deset," je zvezdnica resničnostnih šovov povedala pretekli teden.

Kim Kardashian je sicer na prostost na začetku junija pomagala Alice Marie Johnson, ki je bila leta 1996 zaradi manjšega prekrška z mamili obsojena na dosmrtno kazen. Ko je Johnsonova po 22-letih zapustila zapor, pa si je Kardashianova zadala novo nalogo.

Dosmrtni kazni se ni mogel izogniti

Na prostost bo skušala tokrat pomagati 30-letnemu Chrisu Youngu. Ta je že imel dve kaznivi dejanji povezani z mamili, ko so ga znova aretirali zaradi posedovanja marihuane in pol grama kokaina. Zaradi tega, ker je šlo že za njegovo tretje kaznivo dejanje, ni bilo druge možnosti, kot da ga obsodijo na dosmrtni zapor.

"Po telefonu sem že govorila s sodnikom, ki mu je izrekel dosmrtni zapor. Kot je znano, je z mesta sodnika odstopil ravno zaradi Youngove obsodbe. Sodnik namreč ni imel druge izbire, kot da Younga, ker je bilo to njegovo tretje kaznivo dejanje, obvezno obsodi na dosmrtni zapor," je dodala zvezdnica.

Za pomilostitev se zavzema tudi sodnik

Sodnik Kevin H. Sharp je že lani za časopis The Tennessean pojasnil, da se posveča zasebni praksi, mestu sodnika pa se je odpovedal, ker je bil prisiljen izreči dosmrtno kazen, ker mu je tako narekoval zakon. "Če bi obstajala kakršna koli druga možnost, ga ne bi nikoli obsodil na dosmrtni zapor. Kar je naredil, je bilo narobe, zaslužil si je nekaj časa v zaporu, ne pa dosmrtne kazni," je še pojasnil Sharp, ki si zdaj prizadeva za Youngovo izpustitev iz zapora.

Želi si reforme zaporniškega sistema

"Strašljivo je, ko si zaradi manjšega kaznivega dejanja obsojen na dosmrtni zapor. Hkrati si obsojen, da do konca življenja živiš v najstrožje varovanem zaporu z morilci in hudimi kriminalci," je povedala Kardashianova in dodala, da se o zaporniškem sistemu izobražuje sproti, pri tem pa ji pomagajo tudi pravni svetovalci.

37-letnica se sicer zaveda, da vsem zapornikom, ki so jih doletele nesorazmerne zaporne kazni, ne bo mogla pomagati, zato si po poročanju CNN-a prizadeva predvsem za reformo zaporniškega sistema in kaznovalne politike.

