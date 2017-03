Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Nick Young je ob pol milijona dolarjev, je sporočila policija. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkarja Lakersov okradli za pol milijona dolarjev

Policija storilcev ni našla

10. marec 2017 ob 16:09

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Košarkar ekipe Los Angeles Lakers Nick Young je bil vnovič žrtev tatov, tokrat so ga "prikrajšali" za 500.000 dolarjev.

Tatovi so vdrli v njegovo vilo v bogataški četrti Tarzana v Los Angelesu, ki jo je kupil leta 2014 za 3,4 milijona dolarjev. Vlom se je zgodil že med 18. in 19. februarjem, ko je bil košarkar na tekmi zvezd Lige NBA v New Orleansu, je sporočila policija.

Neznani storilci so iz hiše odnesli nekaj zlatih verižic in drugi nakit, gotovino (30.000 ameriških dolarjev) in celo sef, ki je varoval dragocenosti - vse skupaj ocenjujejo na 500.000 ameriških dolarjev.

Young nima sreče s svojimi vilami, vlomili so mu že v prejšnjo in takrat odnesli za 100.000 dolarjev plena.

31-letni košarkar je bil zaročen z avstralsko raperko Iggy Azaleo, razšla pa sta se zaradi košarkarjevih skokov čez plot.

