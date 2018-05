Lahko verjamete? Popprinceska praznuje abrahama

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kylie je po zaslugi svojega ustvarjanja postala ključen del avstralske popularne kulture. Foto: Reuters Sorodne novice Kylie Minogue: "Ne vem, ali je poroka prava stvar zame" Dodaj v

28. maj 2018 ob 09:31

London - MMC RTV SLO

Kylie Minogue, ena najbolj priljubljenih avstralskih pevk, ki je pred kamere prvič stopila, ko ji je bilo komaj 11 let, praznuje petdesetletnico.

Kylie je očitno že od malih nog vedela, kaj bi rada počela, saj je že kot najstnica začela nastopati v avstralskih telenovelah. Vrata v svet šovbiznisa ji je leta 1986 odprla vloga Charlene Edne Robinson v priljubljeni avstralski "žajfnici" Neighbours (Sosedje). Takrat si nihče ni mogel predstavljati, da si bo Avstralka ustvarila eno najuspešnejših pevskih karier.

Leta 1987 se je odločila, da se poleg igranja preizkusi tudi v pevskih vodah. Izdala je singl The Loco-motion, ki je navdušil Avstralce, leto pozneje pa je z debitantskim albumom, naslovljenim preprosto Kylie, in singlom I Should Be So Lucky, nase opozorila tudi preostali svet. Po zaslugi svojega prvega albuma si je pridobila tudi naziv pop princeska.

Hotela se je uveljaviti kot samostojna umetnica

Po uspehu albuma se je odločila, da igralsko kariero postavi na stranski tir in se popolnoma posveti glasbi. Odločitev se ji je očitno obrestovala, saj je do zdaj prodala več kot 70 milijonov albumov.

Večino 90. let je porabila, da svoje ime na glasbenem področju še bolj utrdi, med drugim je z Nickom Cavom posnela pesem Where the Wild Roses Grow. Leta 2000 je s svojim singlom Spinning Around nastopila na sklepni prireditvi olimpijskih iger v Sydneyju. Album Fever, ki ga je izdala leta 2001, ji je prinesel slavo tudi čez lužo, torej na trgu, kamor se ji s svojimi preteklimi albumi ni uspelo prebiti.

Njeno glasbeno ustvarjanje je bilo večkrat nagrajeno. Leta 2008 ji je za dosežke v glasbi kraljica Elizabeta II. podelila časten naziv (OBE). Leta 2011 so pesem I Should Be So Lucky vključili v avstralski narodni arhiv filma in glasbe, Kylie pa so sprejeli v dvorano slavnih Avstralije.

Kylie: Plačala sem ceno

A Kylie pravi, da je za svoje uspehe plačala tudi visoko ceno. "Vem, kako trdo sem delala, in za svoj uspeh sem plačala," je nedavno za The Telegraph povedala pevka. S tem je najbrž mislila na to, da nikakor ne najde prave sreče v ljubezni, za kar je delno kriva tudi njena kariera.

Pevka, ki je leta 2006 uspešno premagala raka dojk, je letos izdala že svoj 14. album, jeseni pa se znova odpravlja na turnejo.

Čeprav pravi, da se ji je življenje z leti umirilo, nič ne kaže, da se misli ustaviti tudi na glasbenem področju.

