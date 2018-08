Leta 2019 prihaja dokumentarec o življenju Anthonyja Bourdaina

CNN želi počastiti preminulega kuharskega mojstra

18. avgust 2018 ob 12:39

New York - MMC RTV SLO

Anthony Bourdain, slavni kuharski mojster, ki je julija storil samomor, je za sabo pustil veliko praznine in tudi neobjavljenega materiala. Pri CNN-u zato pripravljajo dokumentarec, ki bo počastil njegovo življenje in delo.

Oktobra se bo newyorški festival filmov o hrani (Food Film Festival) začel s predvajanjem še neobjavljene epizode Bourdainove serije Parts Unknown. Gre za epizodo, v kateri je Bourdain raziskoval kulinariko newyorškega predela Lower East Side. Organizatorji festivala se želijo s tem pokloniti priljubljenemu kuharju, ki je s samomorom pretresel svetovno javnost.

Pri televizijski hiši CNN, ki stoji za priljubljeno serijo, pa imajo v načrtu še nekaj večjega. Kot poroča Vanity Fair, so pri CNN-u že začeli s produkcijo dokumentarca o Bourdainovem življenju in delu. V arhivu imajo namreč še veliko njegovega neobjavljenega materiala, saj je kuharski mojster snemal vse do svoje smrti. Življenje si je namreč vzel v Franciji, kjer je bil ravno v okviru ustvarjanja svoje televizijske oddaje.

"Čeprav smo Tonyja skozi njegove serije dobro spoznali, je še vedno prisotna želja, da bi o njem izvedeli več in da bi počastili in slavili njegovo delo," pojasnjujejo pri CNN-u. Podrobnosti sicer še ne želijo razkriti, dokumentarec pa naj bi bil končan v začetku leta 2019.

Poleg uspešnice Parts Unknown je Bourdain v svoji televizijski karieri posnel še tri druge kulinarično-potovalne serije – A Cook's Tour, No Reservations in The Layover.

M. Z.