Ločitve pri Trumpovih: Po Donaldu mlajšem še Tiffany

Iz New Yorka v washington zaradi šolanja

23. marec 2018 ob 12:47

Washington - MMC RTV SLO

Medtem ko še vedno odmeva ločitev Donalda Trumpa mlajšega, ki je ženo varal z resničnostno zvezdnico, se je s svojim izvoljencem razšla še najmlajša Trumpova hčerka, Tiffany Trump.

24-letna Tiffany in njen fant Ross Mechanic naj bi se po poročanju Page Six razšla že konec lanskega leta, a so novico objavili šele zdaj.

Par, ki je bil v zvezi dobri dve leti, se je razšel, ko se je Tiffany preselila v Washington, kjer je na univerzi v Georgetownu vpisala študij prava.

"Vsa stvar je bila v njeni selitvi v prestolnico. Ross ni hotel, da gre tja brez njega, saj živi v New Yorku," je povedal vir, blizu zdaj že nekdanjega para. "Hotel je biti z njo 24 ur na dan. Ker pa je bila Tiffany v drugem mestu, je to postalo jabolko spora, zato sta se odločila, da gresta narazen."

Mechanici za Hillary

Mechanic, katerega oče je znan nepremičninski odvetnik Jonathan Mechanic, je Trumpovo spoznal, ko sta kot dodiplomska študenta obiskovala univerzo v Pensilvaniji, kjer je Mechanic diplomiral iz računalništva, nato pa kot pripravnik delal v zagonskem podjetju Cadre, ki ga je ustanovil Trumpov zet Jared Kushner, mož Tiffanyjine polsestre Ivanke Trump



Mechanic je sicer registriran kot demokratski volivec, a je Tiffany vseeno spremljal na Trumpovo inavguracijo januarja lani. Ameriški mediji poročajo, da je Mechanicov oče doniral več tisoč dolarjev volilni kampanji Hillary Clinton, da pa je imel določene stike tudi s Trumpom, ki mu je podpisal svojo slovito knjigo The Art of the Deal (Umetnost posla) z besedami "Najboljšemu nepremičninskemu odvetniku na svetu, z najboljšimi željami, Donald".

Žgečkljivi SMS-i razkrinkali Donalda mlajšega

A bolj kot razpad Tiffanyjine zveze po tabloidih odmeva ločitev Donalda Trumpa mlajšega, ki se po 13 letih in petih otrocih, starih med tri in deset let, ločuje od svoje žene, nekdanje manekenke Vanesse Trump.

Ta je zahtevek za ločitev vložila sicer polnih šest let po tem, ko je ugotovila, da jo mož vara s poppevko in resničnostno zvezdnico Aubrey O'Day. 34-letna O'Dayeva in 40-letni Trump mlajši sta se spoznala na snemanju šeste sezone Zvezdniškega pripravnika, O'Dayeva pa že takrat ni skrivala, da ji je kolega všeč.

Kmalu sta se zapletla v razmerje, Vanessa Trump pa je zanj izvedela, ko je po naključju prebrala žgečkljivi SMS, ki ga je Trumpu mlajšemu poslala O'Dayeva, nato pa še serijo kočljivih e-pisem. Trump mlajši je sprva nameraval ženo zaradi O'Dayeve zapustiti, a si je nato premislil in marca 2012 končal razmerje z O'Dayevo.

Vse večje razpoke v zakonu

A zakon kljub temu (in novemu naraščaju) ni bil srečen, vse skupaj pa se je še poslabšalo, ko je bil Trump izvoljen za predsednika, saj Vanessi nikakor ne ugaja sobivanje s tajno službo, ki mora zdaj njene otroke spremljati na vsakem koraku. Trump mlajši je po drugi strani zaradi preiskave o Rusiji vse bolj napet in živčen, zato se je tudi sam oddaljil od žene.

Po napovedi ločitve so Vanessini znanci in prijatelji dejali, da so izjemno veseli zanjo, da je končno zbrala moč in Dona zapustila, saj so jo že pred poroko svarili pred njim.

K. S.