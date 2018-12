Masako, ki bo kmalu postala japonska cesarica, spregovorila o svojem duševnem zdravju

Princesi Masako se bo življenje prihodnje leto popolnoma spremenilo

9. december 2018 ob 18:32

Tokio

Japonska princesa Masako, žena princa Naruhita, ki bo s prvim majem zasedel japonski prestol, pravi, da se zaradi nove vloge počuti negotovo, vendar je to ne bo ustavilo, da ne bo storila vsega, da bo čim bolje služila državljanom Japonske.

"Ko pomislim, kaj me čaka v prihodnosti, se občasno počutim negotovo, saj ne vem, ali bom dovolj dobro služila svojemu ljudstvu. Vendar si bom prizadevala storiti vse, kar je v moji moči, da bom čim več prispevala k njihovi sreči," je po pisanju BBC-ja povedala 55-letna princesa, ki se bo po umiku japonskega cesarja Akihita znašla v vlogi japonske cesarice.

Dodala je, da jo "preplavljajo močna čustva" in da se "počuti nostalgično", saj se ji bo, potem ko bo zasedla prestol, življenje popolnoma spremenilo.

Znano je, da princesa že več let trpi za prilagoditveno motnjo, ki jo povzroča stres, povezujejo pa jo tudi z anksioznostjo in depresijo. Zaradi zdravstvenega stanja se je princesa v preteklosti umaknila iz javnega življenja, slovesnosti pa se je znova začela udeleževati leta 2014. Štiri leta pozneje princesa še vedno okreva.

Masako ostaja optimistična

Zdravniki pravijo, da ima princesa pri svojem okrevanju vzpone in padce, javnost pa so pred kratkim zaprosili, naj bo do princese Masako in njenega zdravstvenega stanja razumevajoča ter ji kljub novim nalogam, ki jo čakajo v vlogi cesarice, omogoči nadaljevanje zdravljenja.

Princesa sicer ostaja optimistična, v nedavni izjavi za javnost je povedala, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje, in dodala, da jo veseli, ker se lahko udeležuje več uradnih obveznosti kot v preteklosti.

Masako, ki se je zaradi poroke z japonskim prestolonaslednikom Naruhitom odpovedala svojemu poklicu diplomatke, se na življenje na japonskem dvoru ni nikoli popolnoma navadila. Slabo psihično stanje pa naj ne bi bilo zgolj posledica neuspešnega privajanja na življenje na dvoru, ampak tudi hudega pritiska, da rodi moškega potomca. To se sicer ni zgodilo, v zakonu se je princesi in Naruhitu namreč rodila hčerka Aiko, ki je pred nekaj dnevi praznovala svoj 17. rojstni dan.

Naruhito: "Žena se je popolnoma izčrpala"

O ženinem stanju je leta 2004 spregovoril tudi prihodnji japonski cesar Naruhito, ki je pojasnil, da se je njegova žena v želji, da se prilagodi življenju na dvoru "popolnoma izčrpala", zaposlene v palači pa je takrat tudi obtožila, da želijo povsem upravljati njeno življenje in kariero.

Masako sicer od vsega začetka ni bila naklonjena, da se poroči z japonskim prestolonaslednikom. Naruhita je spoznala leta 1986, torej v času, ko se je njena diplomatska kariera začela vzpenjati, v poroko pa je privolila šele leta 1993, ko ji je Naruhito zagotovil, da jo bo varoval do konca svojega življenja.

