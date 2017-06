Japonska omogočila cesarju Akihitu umik s prestola

Le štirje v vrsti za prestol

9. junij 2017 ob 09:26

Tokio - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Zgornji dom japonskega parlamenta je potrdil zakon, ki cesarju Akihitu dovoljuje, da se odpove prestolu. Zakon, ki bo omogočil prvo abdikacijo na Japonskem po 200 letih, je pred tednom dni sprejel spodnji dom parlamenta.

83-letni Akihito je avgusta lani v enem redkih videonagovorov zaradi vse hujših zdravstvenih težav nakazal očitno željo po upokojitvi, vendar mu je dozdajšnja zakonodaja to prepovedovala. Pred leti je imel operacijo srca, zdravil pa se je tudi zaradi raka na prostati.

Po predvidevanjih umik decembra leta 2018

Zakon, ki ga je japonska vlada odobrila sredi maja, je namenjen zgolj Akihitu, ne pa tudi njegovim naslednikom. Poleg tega ne določa točnega datuma abdikacije, temveč v njem piše le, da mora cesar abdicirati v treh letih po sprejetju zakona.

Po poročanju japonskih medijev vlada pod vodstvom premierja Šinza Abeja razmišlja, da bi se Akihito s prestola lahko umaknil decembra prihodnje leto, ko bo dopolnil 85 let. S tem bo postal prvi abdicirani japonski cesar po cesarju Kokakuju, ki je to storil leta 1817. Cesar po ustavi ne sme dajati političnih izjav, zato sam ne sme natančno povedati, kdaj se želi umakniti, saj bi se to štelo kot vmešavanje v zakone, piše BBC.

Na "prestolu krizanteme" naj bi ga nasledil danes 57-letni princ Naruhito. Ta naj bi novi japonski cesar postal 1. januarja 2019.

Akihito je prestol zasedel januarja 1989 po smrti svojega očeta Hirohita.

Ženske ne morejo na prestol

Japonska cesarska družina se lahko pohvali z najdaljšo dedno linijo, ki sega več kot 2.600 let v preteklost. Toda njeno članstvo se vse bolj oži, med drugim tudi zato, ker ženske s poroko z navadnim državljanom izgubijo status člana cesarske družine. Ko se bo princesa Mako, cesarjeva najstarejša vnukinja, poročila s svojim sošolcem z univerze, s katerim je zaročena, bo cesarska družina štela le 18 članov. Poleg tega ženske ne morejo naslediti cesarskega prestola.

Večina Japoncev razume Akihitovo željo po umiku, saj je kar 85 odstotkov vprašanih v anketi tiskovne agencije Kjodo menilo, da bi morali dopustiti možnost abdikacije.

A. P. J.