Meghan Markle izpustila "poroko leta", prišla pa s Harryjem na poročni sprejem

Princ jo je po poroki šel iskat v London

21. maj 2017 ob 11:38

London - MMC RTV SLO

Paparaci so na včerajšnji "skoraj kraljevski" poroki leta Pippe Middleton in Jamesa Matthewsa zaman prežali na ameriško igralko Meghan Markle, dekle princa Harryja, ki se je uspela v celoti ogniti sojem žarometov in se je z rdečelasim princem udeležila zgolj večernega poročnega sprejema.

Po poročanju revije People 32-letni Harry nikdar ni imel namena 35-letne Marlove pripeljati s seboj na cerkveno poroko v Englefieldu, na kateri se je kar gnetlo kronanih glav, pa tudi zvezdnikov tipa Roger Federer, sta se pa kot par udeležila zabave z zakusko na družinskem posestvu Middletonovih v bližnjem Buckleberryju. "Harry je vedel, da je bil to Pippin veliki dan in z Meghan sta se družno odločila, da si je ne želita zasenčiti," je povedal vir za tabloid Sun.

Marklova je med samo poročno slovesnostjo ostala v uro in pol oddaljeni palači v zahodnem Londonu, po obredu pa je ponjo s svojim varnostnikom prišel Harry in jo lastnoročno odpeljal na sprejem. "Prizorišče je zapustil kar se da diskretno in se z Meghan pripeljal nazaj, s tem pa pokazal, kako zelo resno misli z njo. Ni hotel, da bi Meghan prišla sama na sprejem, brez njega ob njej."

Preostale goste so na zabavo odpeljali posebni range roverji, ki so jih pred tem v enem mestu pred Buckleberryjem pozorno pregledali varnostniki. O tem, kako strogi so bili varnostni ukrepi, priča tudi podatek, da so vaščane zaprosili, naj nosijo pri sebi osebne izkaznice za identifikacijo in da naj ne dajejo izjav za medije.

Pippine 700.000 funtov drage poroke z bankirjem se je udeležilo več članov britanske kraljeve družine – poleg princa Williama in Kate tudi princesa Eugenie s svojim fantom, medtem ko sta imela otroka Williama in Kate, princ George in princesa Charlotte, nalogi, da prineseta poročna prstana in trosita cvetje.

Zveza vse bolj resna

Marklova, zvezdnica serije Suits (Nepremagljivi dvojec), in najmlajši sin pokojne princese Diane sta se že udeležila ene poroke, ko se je pred tedni na Jamajki poročil najboljši Harryjev prijatelj Tom Inskip, a vabilo na tako uradni dogodek, kot je poročni sprejem sestre vojvodinje Cambriške, je znak, da misli princ s tri leta starejšo in enkrat ločeno Američanko resno. Par so paparaci ta mesec ujeli že na dobrodelni tekmi pola, na kateri je nastopal Harry, Meghan pa je zanj navijala s tribun.

Pred tem je aprila Harry poletel v Toronto, kjer Marklova (zaradi kraljeve zveze z okrepljenim varovanjem) snema serijo Suits, in preživel veliko noč z njo, tako da je prvič preskočil velikonočno tradicijo britanske kraljeve družine, ki se s kraljico Elizabeto II. na čelu udeleži velikonočne maše v kapeli Sv. Jurija v Windsorskem gradu.

"Razdalji, medijski pozornosti in vsemu drugemu navkljub je nekaj res sproščenega na njuni zvezi. Preprosto deluje. Res sta srečna," je povedal vir za revijo People, medtem ko mediji na Otoku že ugibajo, kdaj bo princ, ki je svoj čas tako zelo belil glave Buckinghamski palači, svoje dekle zaprosil. "Do konca poletja bosta zaročena," je že marca za revijo Us Weekly povedal "dobro obveščeni vir" in dodal, da par "odkrito govori o svoji prihodnosti" in da "vidita skupno prihodnost".

K. S.