Meghan Markle o svojem princu: Obožujem dobro ljubezensko zgodbo

Svoje razmerje sta potrdila konec oktobra lani

5. september 2017 ob 20:16

London - MMC RTV SLO

"Lahko vam povem, da je na koncu dneva računica preprosta: sva človeka, ki sta srečna in zaljubljena," je za revijo Vanity Fair spregovorila 36-letna zvezdnica serije Suits Meghan Markle.

Skoraj leto po tem, ko je princ Harry potrdil, da je v zvezi s hollywoodsko igralko, je o njuni zvezi spregovorila še Marklova. "Skrivaj sva se sestajala skoraj šest mesecev, preden je novica prišla v javnost. Vmes sem ves čas delala in edina stvar, ki se je spremenila, je bilo dojemanje javnosti. Sama se nisem spremenila prav nič. Še vedno sem ista oseba in nikoli nisem dopustila, da me je zveza definirala," je razlagala 36-letna igralka.

Princ Harry in Meghan sta se spoznala maja lani v Torontu, kjer je ona snemala serijo Nepremagljivi dvojec, po mesecih skrivanja pa sta ljubezensko razmerje potrdila konec lanskega oktobra. Sredi lanskega decembra so ju paparaci prvič ujeli skupaj, ko sta v Londonu izbirala božično drevesce, praznike pa sta nato preživela ločeno, vsak s svojo družino na drugi strani oceana. Že za novo leto pa sta odletela na romantični oddih v Tromso na Norveškem, kjer sta opazovala severni sij, kite in se prevažala s pasjimi vpregami. Princ Harry je svoje dekle predstavil že svoji družini.

"Ne spremljam medijev, niti ne sledim vsebinam, ki se zadevajo serijo Suits. Ljudje, ki so mi blizu, me spremljajo in vedo, kdo sem. Vse ostalo je trušč," je še dodala Marklova. Vseeno občuti na svoji koži povečano pozornost javnosti. "To je izziv, ki včasih pride v valovih - nekateri dnevi so napornejši kot drugi," je priznala igralka. Nadaljevala je: "Na koncu dneva imam ob sebi podpornike in seveda podporo fanta."

Marklova se zaveda, da bosta s princem Harryjem nekega dne morala stopiti pred medije. "Prepričana sem, da bo prišel čas, ko se bova morala izpostaviti in predstaviti. Takrat bova imela zgodbe, ki jih bova lahko pripovedovala. Toda upam, da ljudje razumejo, da je to najin čas. To je za naju. In to je del tega, kar ga dela tako posebnega - da je samo najin. Sva srečna. Obožujem dobro ljubezensko zgodbo."

K. K.