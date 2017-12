Meghan Markle obupala nad novoletnimi zaobljubami

Vsako leto je sklenila enake zaobljube

31. december 2017 ob 11:25

London - MMC RTV SLO

Zaročenka princa Harryja je na svojem blogu, ki ga je pred časom umaknila, razkrila, da je vsako leto sklenila enake novoletne zaobljube, toda te se nikoli niso uresničile.

"Preteči maraton, nehaj si gristi nohte, nehaj preklinjati, obnovi znanje francoščine. To so moje zaobljube skoraj vsako leto," je zapisala v lanski objavi Meghan Markle in dodala, da ji ni še nikoli uspelo uresničiti prav nobene izmed njih.

"Maraton se ni zgodil, preklinjam na vsake toliko, po navadi takrat, ko preveč delam ali pa se počutim precej veselo po nekaj kozarčkih," je dodala 36-letnica in nadaljevala: "In potem je tu francoščina - jezik, ki sem se ga učila v srednji šoli in potem izgubila stik z njim, ko sem delala v Buenos Airesu in se z Argentinci pogovarjala v španščini."

"In kar se tiče grizenja nohtov - to se še vedno dogaja med turbulencami na letalu ali med stresnim dnevom. To ni nič kaj damsko. Ampak tudi preklinjanje ni, prekleto," je zapisala in lani sklenila, da je njena edina zaobljuba, da jih ne bo imela.

Za leto, ki se izteka, si je tako obljubila, da se bo v vsak dan podala igrivo. "Želim se smejati in uživati, a hkrati ohraniti visoke standarde, toda stopnjo samozavedanja še višjo," je še zapisala Marklova. "Moja novoletna zaobljuba je, da zapustim sobo zato, da se zgodi čarovnija. Da delam načrte in da sprejmem, če se kdaj izjalovijo. Da si postavim cilje, toda ostanem odprta do tega, da se včasih spremenijo," je še dodala.

Le nekaj mesecev za tem, ko je objavila ta zapis, je spoznala moškega svojih sanj, s katerim se je letos zaročila. S princem Harryjem se bosta poročila 19. maja.

K. K.