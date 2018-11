Michael Douglas o življenju, staranju in dobrem zakonu

74-letni igralec globoko hvaležen očetu

12. november 2018 ob 18:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Michael Douglas, ki je pred kratkim dobil svojo zvezdo na Pločniku slavnih, je v intervjuju pojasnil, da je dovolj star, da se zaveda, da mora ceniti to življenjsko obdobje in ne sme ničesar jemati za samoumevno.

Na vprašanje, za kaj je najbolj hvaležen, je 74-letni igralec odgovoril, da za dober zakon, dobre otroke, zdravje in brezskrbno življenje. S tem se je navezoval na ženo Catherine Zeta-Jones, s katero bosta 18. novembra praznovala 18 let zakona, in na njuna otroka – 18-letnega Dylana in 15-letno Carys, Douglas pa je oče še 39-letnemu Cameronu in dedek 9-mesečni Lua Izzy.

Intervju je potekal v sklopu premiere nove Netflixove serije The Kominsky Method, v kateri je sedel tako na igralskem kot tudi na stolčku producenta. Pojasnil je, da se s svojim likom lahko poistoveti, a priznal, da se pred tem ni preveč dobro zavedal staranja. "Dobil sem scenarij in si mislil, da ne morejo menda pričakovati mene v tej vlogi. Potem pa se pogledaš v ogledalo in si rečeš, da šele zdaj razumeš."

Douglas je priznal, da veliko svoje samozavesti in pogleda na življenje dolguje svojemu očetu, ravno tako filmski legendi Kirku Douglasu. "Oče je neverjetno vztrajen in vzdržljiv," je dejal.

"Lekcija, ki sem se je zagotovo naučil od njega, je to, da moram biti vedno v formi. Druga lekcija pa je filozofija lika, ki ga je R. P. McMurphy igral v filmu Let nad kukavičjim gnezdom, ki govori o tem, da se moramo najprej potruditi, da damo vse od sebe, potem pa si lahko mislimo, kar bo, pač bo."

Douglas je igral v več kot 60 filmih in televizijskih serijah, med drugim v policijski seriji 70. let prejšnjega stoletja The Streets of San Francisco in psiholoških trilerjih Usodna privlačnost ter Prvinski nagon. Sicer je tudi filmski producent, leta 1975 je dobil oskarja za film Let nad kukavičjim gnezdom, kot producent pa se je podpisal tudi pod več deset neodvisnih filmov.

P. B.