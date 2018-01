Michael Phelps: Zelo sem si hvaležen, da si nisem vzel življenja

Plavalec o premagovanju svojih težav

20. januar 2018 ob 20:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški plavalni as Michael Phelps je na vrhuncu svoje kariere po olimpijskih igrah v Londonu razmišljal, da bi storil samomor.

Najboljši plavalec vseh časov se je vrsto let bojeval z depresijo. Hkrati pa se je v intervjuju za CNN spominjal, kako je bil vse od leta 2004 po vsakem večjem tekmovanju potrt - navkljub zmagam. Takrat se je tudi začel "urok depresije". Ravno v letu, ko je kot 15-letni plavalec osvojil svojo prvo zlato medaljo na olimpijskih igrah v Atenah.

"Res, po vsakih olimpijskih igrah sem padel v globoko depresijo," je dejal plavalec, ki ima v svoji vitrini 23 olimpijskih medalj, hkrati pa je v svoji karieri postavil 39 svetovnih rekordov.

Potem ko je na olimpijskih igrah leta 2008 domov odnesel osem zlatih medalj, so se v medijih pojavile fotografije, na katerih kadi marihuano. In s tem si je močno uničil podobo zlatega ameriškega dečka. "Tako sem se zdravil, pravzaprav vsak dan. Poskušal sem popraviti to, od česar sem poskušal zbežati," je pojasnil Phelps.

Leta 2012 se je znašel na najnižji točki, ko je pet dni po prihodu z olimpijskih iger ostal v svoji sobi brez hrane ali spanja. "Nisem več hotel, da sem v športu. Nisem niti hotel ostati živ," je dejal Phelps in priznal, da je v najtemnejših trenutkih pomislil tudi na samomor.

Usodno leto 2012

In takrat je tudi poiskal profesionalno pomoč. Toda decembra 2014 ga je doletela enoletna pogojna kazen, ker je bil kriv neprilagojene in prehitre vožnje pod vplivom alkohola. Moral je na zdravljenje odvisnosti od alkohola. Hkrati pa je dobil šestmesečno prepoved nastopanja.

Po letih predalčkanja svojih čustev zdaj Phelps pravi, da je končno pripravljen govoriti o njih. Ob tem se je spomnil tudi prvega dne terapije, ko se je tresel od živčnosti, saj je vedel, da v njegovo življenje prihaja sprememba. Toda enkrat, ko je začel govoriti o svojih čustvih, je njegovo življenje postalo lažje.

"Velikokrat sem si rekel: 'Zakaj nisem tega storil že pred desetimi leti?' Toda nisem bil pripravljen," je priznal Phelps. Zdaj deli svojo zgodbo, ker se želi bojevati proti stigmi, ki spremlja duševne bolezni, in spodbujati druge v podobnih položajih, da si poiščejo profesionalno pomoč.

Phelps - danes mož in oče enoletnega sina Boomerja - je tudi ustanovil svojo fundacijo, z njo promovira zdravo in dejavno življenje za otroke s pomočjo plavanja. Hkrati pa tudi ponuja svetovalne programe za boj proti stresu. In kot je priznal sam, mu pomoč drugim prinaša večje zadovoljstvo kot kateri koli športni dosežek.

"Tisti trenutki in tista čustva so zame svetlobna leta boljša, kot je osvojitev zlate olimpijske medalje," je priznal Phelps. In dodal, da je bila prav terapija tista, ki ga je rešila. "Zelo sem si hvaležen, da si nisem vzel življenja."

K. K.