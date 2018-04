Millie Bobby Brown pri 14 letih končala na seznamu najvplivnejših ljudi

Novo priznanje za mlado igralko

22. april 2018 ob 20:03

New York - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Stranger Things Millie Bobby Brown je postala najmlajša oseba, ki je končala na seznamu stotih najvplivnejših ljudi po izboru revije Time.

Na seznamu se je pridružila imenom, kot so raperka Cardi B, britanski princ Harry in ameriški predsednik Donald Trump.

Brownova v zgoraj omenjeni seriji upodablja lik Eleven – deklice s telekinetičnimi sposobnosti. Igralski zasedbi pa se je pridružila, ko je bila stara 12 let. Kot je v obrazložitvi zapisal igralec Aaron Paul, gre za "izjemno" igralko. "Resda je bila stara 12 let, toda njen duh in miselnost sta brezčasna," je dejal Paul po njunem prvem srečanju. "Modra ženska govori prek njenega angelskega obraza," je še dodal.



Paul se je ob njunem srečanju počutil, kot da se pogovarja z osebo, od katere bi se lahko učil v prihodnosti. "S takšnim pogledom na svet, o katerem lahko samo sanjamo pri teh letih. In tudi pozneje, če sem iskren," je še dodal Paul.

Brownova je odraščala na Otoku, natančneje v mestu Dorset. Na Instagramu ji sledi 16 milijonov sledilcev. Prijateljuje s članicami klana Kardashian. Prihodnje leto jo bodo lahko videli ljubitelji filmov v Godzili. Za vlogo bo prejela okoli 878.000 evrov in si zagotovila petodstotni delež iz prihodkov, ki bodo prišli na račun od prodaje spominkov. Ob morebitnem nadaljevanju bo prejela okoli 2,6 milijona evrov (a ta znesek je lahko ob morebitnem velikem uspehu prvega dela še višji). Za vlogo v tretji sezoni serije Stranger Things pa bo po poročanju britanskega Guardiana prejela okoli 2,4 milijona evrov.

Seznam revije Time je neke vrste opomnik, kateri ljudje so zaznamovali medijski svet v zadnjem letu dni. Letos je na tem seznamu 45 žensk - kar je rekord. Na njem pa je bilo tudi 45 ljudi, ki so mlajši od 40 let.

Med odmevnejšimi imeni so se na seznamu znašli tudi pevka Rihanna, severnokorejski voditelj Kim Džong Un, kronski princ Mohamed bin Salman, župan Londona Sadiq Khan, aktivistka Tarana Burke in žvižgač Christopher Wylie, ki je razkril zlorabo podatkov uporabnikov Facebooka.

