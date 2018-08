Morilcu Johna Lennona že desetič zavrnili pogojni izpust

Prošnjo prvič vložil leta 2000

24. avgust 2018 ob 15:40

New York - MMC RTV SLO

Marku Davidu Chapmanu, ki je ubil Johna Lennona, so že desetič zavrnili prošnjo za pogojni izpust. Tako bo za zapahi ostal še vsaj dve leti.

Chapman se je s komisijo sestal v sredo, ki je, kot poroča Associated Press, njegovo prošnjo za pogojni izpust zavrnila, saj je odločila, da Chapman ne bi bil združljiv z dobrobitjo in varnostjo družbe. Ravno tako bi odobritev prošnje zaradi resnosti zločina močno spodkopala moč zakona.

63-letni Chapman je 8. decembra 1980 pred stavbo Dakota na Manhattnu Johna Lennona čakal, da se vrne domov, in ga nato štirikrat ustrelil v hrbet. Zaradi umora je bil obsojen na dosmrtno kazen, za pogojni izpust pa je prvič zaprosil leta 2000, ko je v zaporu preživel 20 let.

"Priznali ste, da ste natančno načrtovali in svetovno znano osebo umorili zgolj zaradi zloglasnosti," so še zapisali v svoji končni odločitvi. "Nobeno človeško življenje ni vredno več od življenja drugega, a vseeno ste izbrali nekoga, ki ga je imelo rado milijone ljudi in je bil znana oseba, njegovi družini in prijateljem ste povzročili nepopisno bolečino, hkrati pa ste pokazali tudi to, da ne spoštujete človeškega življenja in trpljenja drugih."

Dodali so, da bi njegov pogojni izpust ogrožal javno varnost tudi zaradi tega, ker bi ga kdo utegnil poškodovati iz jeze ali se mu maščevati na kateri drugi način.

Lennonova vdova Yoko Ono si sicer ves čas prizadeva, da Chapman, ki bo za predčasni izpust lahko znova zaprosil leta 2020, do konca življenja ostane v zaporu.

P. B.