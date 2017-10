Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jessica Alba in Cash Warren bosta kmalu spet zibala. Foto: Reuters Dodaj v

Na Jessico Albo so se usuli modri konfeti: "Fantek bo!"

Visokonoseča zvezdnica čaka obisk tretje štorklje

26. oktober 2017 ob 16:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka Jessica Alba in njen mož Cash Warren se bosta po dveh hčerkah tokrat razveselila sinčka.

Novico je 36-letna zvezdnica razkrila na Instagramu, kjer je objavila video, kako devetletna Honor in šestletna Haven potegneta za vrvico in odpreta škatlo, iz katere se na njuno mamo usujejo modri konfeti. Zraven je tudi pripisala, da bo kmalu mama treh otrok, da z Warrenom presrečna oznanjata, da bo fantek, in da komaj čaka, da ga razvadi.

Jessica je sicer že v preteklosti dejala, da s Cashem želita ustvariti veliko družino: "Imela bova nekaj otrok - vsaj tri ali štiri," je napovedala pred leti.

Par se je leta 2005 spoznal na snemanju filma Fantastični štirje, v katerem je Jessica igrala, Cash pa je tam delal kot pomočnik režiserja. V njuni zvezi je zato zaškripalo in sta se za nekaj časa tudi razšla, nato pa se spet našla in se leta 2008 tudi poročila. Njuna poroka je bila veliko presenečenje tudi za njune starše, saj so kar v časopisih prebrali, da sta se slavna igralka in filmski producent poročila.

@cash_warren and I couldn’t be more thrilled to announce... #officiallyoutnumbered #babyboy #cantwaittospoilhim #hugsandkissesforlife #soontobemamaofthree A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Oct 25, 2017 at 3:16pm PDT

