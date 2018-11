Igralec je bil več let poročen z Jenno Dewan, s katero sta pred kratkim vložila vlogo za ločitev. Foto: Reuters Z britansko glasbenico naj bi se videvala od oktobra. Foto: Reuters Dodaj v

Najnovejši zvezdniški par: Channing Tatum in Jessie J

Drug drugega podpirata pri delu

14. november 2018 ob 15:35

London - MMC RTV SLO

Najnovejši zvezdniški par naj bi bila po poročanju tujih medijev ameriški igralec Channing Tatum in britanska pevka Jessie J, ki naj bi se videvala od oktobra.

Ameriški igralec Channing Tatum se je udeležil koncerta Jessie J v londonskem Royal Albert Hallu, ob tem pa se je svojemu novemu dekletu poklonil tudi na Instagramu. "Ta ženska je ravnokar na odru Royal Albert Halla pustila svojo dušo. Kdor koli je bil tam, je bil priča nečemu posebnemu. Uau," je zapisal ob fotografiji. Poleg tega pa naj bi bila zgolj nekaj sedežev stran od njega po poročanju E! Online tudi njena mati, ki naj bi igralca tudi že spoznala.

Romanca med zvezdnikoma naj bi se začela pred dobrim mesecem, od takrat pa se je 38-letnik pogosto udeleževal njenih koncertov tako v ZDA kot tudi po Veliki Britaniji. Vir blizu para je v izjavi pojasnil, da se Channing zelo trudi in si želi z njo preživeti čim več časa. "Z njo se zabava, a se ne obremenjuje in želi videti, kako se bodo stvari razvile."

Na koncert Jessie J pa je peljal tudi že hčerko Everly, ki se je rodila v zakonu z Jenno Dewan, in sicer sta obiskala koncert v Los Angelesu.

Kot Tatum podpira njo na koncertih, pa tudi Jessie J njega na predstavah – in sicer so Britanko opazili, kako se je pred kratkim udeležila premiernega večera njegovega šova Magic Mike Live Show v Londonu. "Čestitke, Channing Tatum, kakšna predstava ... Dame in gospodje, tega nočete zamuditi," je zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s svojimi sledilci.

Tatum in Jenna Dewan sta sicer pred nekaj meseci sporočila, da se ločujeta, tudi ona pa je že v novi zvezi, z igralcem Stevom Kazeejem.

P. B.