Nič več samo stric - John Stamos je postal oče

Igralec pozdravil rojstvo prvorojenca

16. april 2018 ob 09:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnik serije Fuller House John Stamos je na družbenem omrežju Instagram naznanil, da sta z ženo Caitlin McHugh pozdravila rojstvo svojega prvorojenca.

"Od zdaj naprej bosta moj najboljši del moja žena in sin. Dobrodošel Billy Stamos (ki smo ga poimenovali po mojem očetu)," je zapisal 54-letni igralec in producent ob objavi fotografije, na kateri je skupaj s sinom. Ob tem pa je še dodal ključnika #NisemVečSamoStric #Presrečen.

Stamos se je televizijskim gledalcem najbolj vtisnil v spomin po vlogi strica Jesseja v nekoč priljubljeni seriji Polna hiša, ki je dobila nadaljevanje pred dvema letoma, ko se je prav po prizadevanjih Stamosa zbrala stara ekipa (razen sester Olson) in gledalce popeljala v odrasli svet družine Tanner.

Toda ni naključje, da je Stamos poimenoval svojega prvorojenca po svojem pokojnem očetu. O njem se je razpisal decembra, ko je v objavi na Instagramu razmišljal, kakšen oče bo postal. "Ne bom dosegel takšne stopnje, kot jo je moj oče, toda dal bom vse od sebe," je zapisal igralec. Za revijo People pa je obžaloval, da tega srečnega trenutka ne more deliti s svojima staršema: "Toda verjetno se to ne bi zgodilo, če ne bi bila onadva tam zgoraj."

Stamos in njegova 31-letna izbranka sta se poročila februarja po dveh letih in pol sestajanja. "Vedno sem želel postati oče. Več kot očitno sem moral najprej v red spraviti sebe," je izjavil igralec v enem izmed prejšnjih intervjujev. Zdaj se počuti pripravljenega na starševstvo: "Bom zabaven oče. To sem vadil že nekaj časa," je dejal v šali in sklenil: "Z otrokom na televiziji sem izvedel že vse 'fore', ki jih lahko ... Vsi ugrizi, šale in triki s plenicami. Verjetno bom samo ponovil vse te stvari."

K. K.