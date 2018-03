Nick Gordon po smrti Bobbi Kristine nadaljuje nasilno obnašanje

Gordona aretirali že drugič v devetih mesecih

13. marec 2018 ob 16:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Policija je že drugič letos aretirala nekdanjega partnerja pokojne Bobbi Kristine Brown Nicka Gordona zaradi obtožb o nasilju v družini. 29-letnik se je izognil ječi in plačal varščino v znesku 404 evre.

Kot je zapisano v policijskem poročilu, je Gordon povedal policistom, da ga je njegovo "noro" dekle Laura Leal "napadlo brez razloga", je poročal spletni portal Daily News. Policistom naj bi povedal, da se je poskušal izogniti prepiru, nato pa je Lealova strgala njegovo srajco, vrgla vanj steklenico in ga porezala po palcu. Toda ko so policisti zaslišali tudi Lealovo, so opazili, da ima "vidne poškodbe" - med njimi zateklo spodnjo ustnico s posušeno krvjo.

Policistom je povedala, da se je njun prepir začel v avtomobilu, ko ga je peljala iz gostilne. Med vožnjo naj bi jo večkrat udaril po obrazu in jo držal za lase, medtem ko je vozila. Ob tem pa je poudarjal, da bi moral pustiti, da "razbije avtomobil".

Lealova ni želela obtožiti Gordona za nasilje, zato so ga policisti aretirali zaradi "vidnih dokazov". In tako se je že drugič po devetih mesecih znašel na policijski postaji, ko je svoje dekle nasilno pretepel zaradi ljubosumja. Obtožbe o nasilju v družini in ugrabitvi so opustili avgusta, ko je postala Lealova nepripravljena sodelovati.

Gordon je še vedno dolžen družini Brownove okoli 29 milijonov evrov, ki mu jih je naložilo sodišče, ko je odločilo, da je pravno odgovoren za smrt svoje nekdanje partnerice - hčerke pokojne dive r'n'b-ja Whitney Houston in Bobbija Browna.

K. K.