Noseča Ciara s soprogom in sinčkom uprizorila "človeško stonogo"

Pevka pričakuje svojega drugega otroka, prvega z Russllom Wilsonom

8. marec 2017 ob 14:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnice se pogosto odločajo za stilsko poziranje s svojimi nosečniškimi trebuščki, ameriška pevka Ciara pa je z nenavadnim prizorom družinske sreče poskrbela za val komentarjev na družbenih omrežjih.

31-letna pevka, ki je v veselem pričakovanju, je objavila fotografijo, na kateri v naročju stiska svojega prvorojenca, njen nosečniški trebušček pa od zadaj objemajo moške roke. Gre seveda za njenega soproga, igralca ameriškega nogometa Russlla Wilsona.

Tri leta mlajši športnik in pevka sta par od leta 2015, premierno pa sta se kot par predstavila na večerji v Beli hiši, ki jo je ameriški predsednik Barack Obama organiziral v čast japonskemu premierju Šinzu Abeju in njegovi ženi Akie.

Marca lani sta razglasila zaroko, julija sta se poročila v Angliji, oktobra pa sporočila, da pričakujeta svojega prvega skupnega otroka. Fantek, ki ga Ciara drži v naročju, pa je njen sin iz razmerja z raperjem Futurjem, malček, ki se je rodil maja 2014, pa nosi tudi njegovo ime.

Številni komentatorji se sprašujejo, le kako neki se je biološki oče triletnega fanta odzval na to fotografijo za Harper's Bazar, drugi pa se zabavajo s tem, da poskušajo ugotoviti, kje bi lahko bila Wilsonova glava, in se sprašujejo, kako je slika videti iz drugega zornega kota, ter podobo primerjajo s "človeško stonogo".

Just The 4 Of Us. @harpersbazaarus pic.twitter.com/LXwHz2DJQc