Nov zvezdniški par: Dakota Johnson in Chris Martin

Skupaj na koncertu Nicka Cava

12. december 2017 ob 15:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na vidiku je nov zvezdniški par. Številni viri so za ameriški tabloid US Weekly potrdili, da sta zvezdnica sage 50 odtenkov sive Dakota Johnson in pevec zasedbe Coldplay Chris Martin par.

"Zagotovo sta skupaj," pojasnjuje eden izmed virov. "Imela sta se priložnost zelo dobro spoznati in se v družbi drug drugega počutita zelo dobro. To je več kot zgolj lahkotna romanca."

28-letna igralka in 40-letni glasbenik sta bila prejšnji mesec skupaj opažena na koncertu Nicka Cava v Izraelu in na večerji v Herzliyi. "Prišla sta v restavracijo in bila neverjetno prijazna. Res lepo presenečenje," je pojasnila ena izmed prič. "Sedela sta z Nickom Cavom in naročila predjedi, sicer pa nista veliko pojedla."

Sicer pa so ju številni že prejšnji mesec videli skupaj večerjati v Los Angelesu. "Skupaj sta prišla in sedela čisto v kotu. Delovala sta zelo srečno in se takoj začela pogovarjati. Ona je njemu razložila vse o svojih prihajajočih projektih, on pa jo je vprašal za mnenje o določeni skladbi. Spogledovala sta se in se ves čas smejala. Plačal je za celoten obrok in ji pridržal vrata, ob izhodu pa sta se tudi zahvalila kuharjem."

Martin je bil med letoma 2003 in 2016 poročen z Gwyneth Paltrow, s katero ima 13-letno hčerko Apple in 11-letnega sina Mosesa, potem pa je bil v kratkih razmerjih z Jennifer Lawrence in Annabelle Wallis.

