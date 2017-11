Novi načrti za vrnitev: Se Spice Girls vračajo naslednje leto?

Vajeti je v svoje roke vzela Mel C

12. november 2017 ob 10:59

London - MMC RTV SLO

Mel C, Mel B, Emma Bunton, Geri Horner in Victoria Beckham se od poletja dogovarjajo, da bi se naslednje leto združile za nastop v posebni televizijski oddaji.

Po številnih govoricah, da se bodo Spice Girls združile ob 20. obletnici od njihovega nastanka, so po poročanju britanskega tabloida The Sun članice skupine le našle skupni jezik in načrtujejo nove projekte za leto 2018. Pobudnica nove združitve je Mel C, ki je skupaj z Beckhamovo preprečila, da bi se ta združitev zgodila že letos.

Soproga nekdanjega nogometnega zvezdnika Davida Beckhama je zaradi družine in svoje kariere v modni industriji postavila skupino na stranski tir. Mel C pa je vztrajala, da do združitve ne sme priti, če ne bodo sodelovale vse članice (vmes je še izdala nov album).

Peterico sta znova povezala umazana ločitev Mel B, ki se še ni končala, in vesel dogodek v življenju Hornerjeve - rojstvo sina Montyja. "O novi združitvi se pogovarjajo že od poletja in vse se strinjajo, da bi se vrnile leta 2018," je dejal vir za The Sun in nadaljeval: "Ključno je, da so na svojo stran pridobile Victorio, sak ona vedno zavira združitev. Na začetku so bila dekleta na zelo spolzkih tleh, toda na koncu je strasti pomirila Mel C."

Mel C je marca v oddaji The Nightly Show izjavila, da ni pošteno, če se vrnejo v okrnjeni postavi: "Zame je skupina Spice Girls kot sestavljanka. Pri drugih skupinah je drugače. Poglejte Take That - oni lahko nastopajo kot trio in so briljantni pri tem. Pri Spice Girls pa je vse temeljilo na individualnosti in na tem, kar smo ustvarjale skupaj."

Na začetku leta so se sicer pojavile govorice, da se bo združil zgolj en del skupine, in sicer Mel B, Hornerjeva in Buntonova, vendar je načrte prekrižala nosečnost Hornerjeve.

K. K.