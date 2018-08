Oče Meghan Markle: "Kraljeva družina je kot kult"

Oče vojvodinje Susseške spet dviguje prah

19. avgust 2018 ob 14:21

London - MMC RTV SLO

Thomas Markle, oče vojvodinje Susseške, svoje nezadovoljstvo z obravnavo, ki jo je deležen od britanskega dvora, izraža že vse od poroke. Kot pravi, je s kraljevo družino "opravil".

"So kot kult – kot scientologi – ker so tako skrivnostni," je izjavil 74-letni Thomas Markle v petkovem intervjuju za britanski The Sun. "Če slišijo, da kdo izjavi kar koli o njih, zaklenejo vrata. Morali bi začeti govoriti," je dodal. S tem se je dotaknil svoje pretekle trditve, da kraljeva družina z njim ne želi komunicirati, odkar je začel medijem podajati intervjuje.

"Zaprejo vrata, zagrnejo zavese in si v ušesa zatlačijo prste, da ne slišijo ničesar," je situacijo metaforično opisal Markle. "Morda imajo celo skrivno rokovanje. Ne moreš jih vprašati ničesar – ker ne odgovarjajo," je nadaljeval. Že na začetku meseca je Thomas zatrdil, da noče imeti z družino, v katero se je primožila njegova hči, nobenega opravka več. Dodal je, da ta odločitev ne vključuje Meghan ali princa Harryja.

"Nisem jezen ne na Harryja ne na Meghan. Rad ju imam, želim jima vse dobro," je Thomas povedal za britanski časopis The Mail on Sunday. "Kar se tiče ostalih članov družine, z njimi sem opravil," je hitro dodal. Svoje frustracije v medijih Thomas Markle deli že vse od majske kraljeve poroke. "Z Meghan in Harryjem sem na kratko govoril po poroki," je povedal prejšnji mesec in ob tem priznal, da se od takrat s hčerko nista več slišala.

Oče vojvodinje Susseške je sicer s svojimi izjavami in dejanji že večkrat razburil javnost. Vse se je začelo z incidentom, ko se je pred poroko dogovarjal s paparaci, od takrat pa je za različne medije izjavil marsikaj. Med drugim je svojo hčer označil za hladno in izjavil, da njen nasmeh izraža bolečino. "Brez mene bi bila nič, po moji zaslugi je vojvodinja," je dejal v enem izmed intervjujev in dodal, da bi bilo za Meghan lažje, če bi on umrl, saj bi se vsem smilila. Izjavil je tudi, da bi pokojna princesa Diana prezirala način, na katerega ga obravnavajo člani britanske kraljeve družine.

M. Z.