Padli kolesarski junak Lance Armstrong zaročen: "Rekla je da"

Zanj bo to drugi zakon

24. maj 2017 ob 10:36,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 10:42

Austin - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji ameriški kolesarski šampion Lance Armstrong se je zaročil z dolgoletno partnerico Anno Hansen, s katero ima dva otroka.

Svojim sledilcem je s kratko objavo na družbenih omrežjih sporočil veselo novico. "Rekla je da," je zapisal Armstrong pod fotografijo, na kateri sta oba nasmejana in objeta, njegova bodoča žena pa mu sedi v naročju.

Petinštiridesetletni Teksašan je veljal za največjega kolesarskega šampiona do razkritij, da si je pri svojih najodmevnejših podvigih pomagal z uživanjem poživil.

Armstrongu, ki ima tri otroke iz zakona s Kristin Richard, po ločitvi od prve žene pa je bil tri leta v zvezi s pevko Sheryl Crow, so tako odvzeli sedem naslovov skupnega zmagovalca Dirke po Franciji, ki jih je osvojil v obdobju od 1999 do 2005. Proti Armstrongu sodni in odškodninski postopki zaradi goljufanja s prepovedanimi snovmi in prikrivanja dopinga še niso končani.

Ameriška protidopinška agencija ga je junija 2012 obtožila sistematične zlorabe dopinga, avgusta pa napovedala prepoved nastopanja in razveljavitev preteklih rezultatov. Mednarodna kolesarska zveza je 22. avgusta 2012 na podlagi dokazov Ameriške protidopinške agencije zaradi uživanja poživil razveljavila vse njegove rezultate od avgusta 1998, tudi sedem zmag na francoski pentlji Tour de France ter mu dosmrtno prepovedala nastopanje na tekmovanjih pod njenim okriljem.

She said..... YES!!!! A post shared by Lance Armstrong (@lancearmstrong) on May 23, 2017 at 8:24pm PDT

A. K.