Pazite, če/ko v spletni iskalnik vpišete "Avril Lavigne" ...

20. september 2017 ob 08:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Poppevca Avril Lavigne in Bruno Mars sta se znašla na vrhu seznama zvezdnikov, ki pri spletnem iskanju privabijo največ virusov in škodljivih spletnih strani.

Seznam je sestavilo podjetje McAfee, ki izdeluje protivirusne programe. Lestvica kaže na to, katera slavna imena generirajo najbolj tvegane zadetke pri spletnem iskanju, ki bi lahko njihove oboževalce pripeljalo na zlonamerne spletne strani.

"Kiberkriminalci še naprej izkoriščajo navdušenost ljudi nad zvezniki, da bi neprevidne uporabnike zvabili na potencialno škodljive spletne strani, ki lahko računalnik okužijo z virusom, ukradejo osebne podatke in gesla," so še dodali pri podjetju. Lestvico so sestavili že enajsto leto zapored.

Kanadska pevka Avril Lavigne, ki je leta 2002 zaslovela z uspešnico Complicated, nato pa se zaradi boja z boreliozo umaknila iz javnosti, se v zadnjem času znova vrača na glasbeno sceno, saj je napovedala, da pripravlja nove pesmi. Če uporabniki v spletni iskalnik vtipkajo "Avril Lavigne free mp3", obstaja kar 22-odstotna možnost, da bo med zadetki tudi kakšna zlonamerna spletna stran.

Kanadčanka je prva glasbenica, ki se je na tem seznamu znašla na samem vrhu. Sledijo ji pevci Bruno Mars, Carly Rae Jepsen, Zayn Malik in Celine Dion. Lani je bila "najnevarnejša spletna zvezdnica" komičarka in igralka Amy Schumer.

