Po obtožbah #MeToo južnokorejskega igralca našli mrtvega

Za svoje početje se je pred smrtjo opravičil

9. marec 2018 ob 19:04

Seul - MMC RTV SLO

Južnokorejskega igralca Jo Min Kija, ki je bil v sklopu gibanja #MeToo obtožen spolnih napadov, je njegova žena našla mrtvega na njunem domu v Seulu. Kot kaže, si je vzel življenje.

52-letni Min Ki je večinoma igral v TV-serijah, a ima za seboj tudi filmske vloge, bil pa je vsekakor eno največjih imen, vpletenih v južnokorejsko različico gibanja #MeToo.

Jo Min Kija je spolnega nadlegovanja in posilstev obtožilo osem študentov na univerzi v Čeongjuju, kjer je zadnjih nekaj let predaval dramsko igro. Zaradi obtožb so igralca prejšnji mesec z univerze odpustili, prihodnji teden pa bi ga morala zaslišati policija.

Igralca so po vzoru Ridleyja Scotta, ki je iz filma Ves denar sveta izrezal grešnika Kevina Spaceyja in ga zamenjal s Christopherjem Plummerjem, naknadno izrezali iz TV-serije Otroci manjšega boga in ga zamenjali z Jae Yong Leejem.

Opravičilo žrtvam

Igralec je sprva vse obtožbe zanikal, a ko so se začele vse bolj kopičiti, se je konec februarja v pisni izjavi vsem prizadetim opravičil. "Vse je moja krivda in moj zločin. Vsem žrtvam bi se rad globoko opravičil za bolečino, ki sem jim jo povzročil, in od zdaj naprej se ne mislim izogibati družbenim in pravnim posledicam svojih napak," je zapisal.

Gibanje #MeToo je v Južni Koreji v zadnjih mesecih dobilo velik zagon, poleg Min Kija pa sta bila od zvezdnikov obtožena še igralec Cho Kae Hyun in eden najbolj znanih južnokorejskih režiserjev Kim Ki Duk, ki je bil za film Pieta nagrajen z beneškim levom, njegov najbolj znani film pa je Pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad.

K. S.