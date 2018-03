Pornoigralka Stormy želi Trumpu vrniti denar, zdaj ji gre za resnico

Bela hiša še naprej zanika razmerje

12. marec 2018 ob 20:53

Washington - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša zanika razmerje

Pretekli teden je prišlo na dan, in to celo iz Bele hiše, ki razmerje med igralko in Trumpom zanika, da je Danielsova od posebnega arbitražnega sodnika dobila prepoved govorjenja o razmerju s Trumpom, ki naj bi potekalo kmalu po rojstvu Trumpovega sina Barrona leta 2006 in se nadaljevalo v leto 2007. Odredbo je pridobil Cohen, Danielsova pa o njej ni ničesar vedela do uradnega obvestila.

Stormy želi razveljaviti pogodbo

Avenatti je zato vložil tožbo za razveljavitev pogodbe o molku, po kateri lahko Trump od nje zahteva odškodnino milijon dolarjev, če kaj preveč pove ali celo objavi kakšno fotografijo ali videoposnetek. Za zdaj ni jasno, ali je Cohen s tem želel pokriti vse možnosti ali pa kaj takšnega resnično obstaja.

Danielsova razveljavlja pogodbo z utemeljitvijo, da je Trump kot pogodbena stranka ni podpisal. Podpisal jo je Cohen skupaj s predstavniki podjetja, ki je bilo ustanovljeno za namen plačila. Trump je bil med pogajanji o pogodbi označen s psevdonimom David Dennison, Danielsova pa kot Peggy Peterson, vendar pa je na pogodbi le podpis "Petersonove", ni pa "Dennisona".

Trumpov odvetnik mora odgovoriti do torka

Avenatti je kot rok za Cohenov odgovor na ponudbo za vrnitev 130.000 dolarjev in razveljavitev pogodbe o molku določil torek opoldne, kar bo seveda zavrnjeno, saj Trump o razmerju ne reče ničesar, njegova tiskovna predstavnica Sarah Sanders pa trdi, da ga ni bilo.

Če Cohen sprejme ponudbo in denar, bo to pomenilo, da gre zgodba lahko v tisk. Če ne sprejme ponudbe, pa priznava nadaljevanje prizadevanj za utišanje pornoigralke, katere pravo ime je Stephanie Clifford.