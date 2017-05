Premoženje Princea v roke sestre, polsester in polbratov

Boj za premoženje pokojne ikone se nadaljuje

19. maj 2017 ob 21:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Z grammyji nagrajen pokojni glasbenik Prince za sabo ni pustil oporoke, tako da je sodišče v Minessoti odločilo, da so do njegovega premoženja upravičeni sestra, polsestri in polbratje.

Kot je povedal sodnik Kevin Eide, so njegovi zakoniti dediči sestra Tyka Nelson, polsestri Sharon in Norrine Nelson ter polbratje John Nelson, Omarr Baker in Alfred Jackson. Upravičeni so do približno 200 milijonov ameriških dolarjev (kar znese okoli 178 milijonov evrov) vrednega premoženja. Kot je poročal britanski Guardian, se je po glasbenikovi smrti oglasilo več kot 45 ljudi, ki so trdili, da so z njim v sorodu.

Eide je že pred tem izjavil, da vsi primeri, kjer so se ljudje oglasili, da so v sorodu s pokojno popikono, še niso zaključeni. Tako se naj Princeovo premoženje ne bi delilo brez uradnega sodnega naloga. Sodišče ni želelo, da bi bil kateri izmed potencialnih dedičev "opeharjen".

Toda odvetniki šestih sorodnikov, med katere se bo zdaj razdelil denar, so imeli dovolj čakanja. Ob tem so navedli vedno višje sodne stroške, ki so nastali v tem času. Oglasili pa so se tudi odvetniki vseh tistih, ki so trdili, da so tudi oni v sorodu s Princeom, ki so v nizkem štartu, da vložijo pritožbo nad odločitev sodišča.

Po smrti glasbenika je njegov dom in studio na posestvu Paisley Park postal muzej in koncertna dvorana. Na sodišču pa je odprt še en primer, in sicer, Princeovi zastopniki se borijo s producentom Georgeem Ianom Boxillom, ki je želel izdati EP-ploščo z neizdanimi posnetki pokojnika. Toda, kot se je izkazalo, Boxill ni imel pravic za distribucijo skladb, ki so nastale med letoma 2006 in 2008.

K. K.