Princ Harry in Meghan Markle sta zaročena, poroka bo spomladi

Par sta od julija lani

27. november 2017 ob 11:13,

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 11:30

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanski princ Charles je sporočil, da se je njegov mlajši sin princ Harry na začetku meseca zaročil z ameriško igralko Meghan Markle. Poročila se bosta spomladi prihodnje leto.

Kot so še sporočili iz Clarence House, ki predstavlja princa Charlesa, sta se 33-letni Harry in igralka, najbolj znana po vlogi v televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, zaročila v začetku novembra v Londonu in da je Harry veselo novico že zaupal kraljici Elizabeti II. in drugim najožjim sorodnikom. "Princ Harry je za dovoljenje za roko zaprosil tudi starše gospodične Markle," še piše v sporočilu.

Podrobnosti o poroki, ki bo potekala spomladi leta 2018, bodo še sporočili. Mladoporočenca bosta živela v hiši Nottingham Cottage, ki stoji na posestvu Kensingtonske palače. Vojvoda in vojvodinja cambriška, princ William in Catherine, sta paru že čestitala. Zapisala sta: "Navdušena sva zaradi Harryja in Meghan. Čudovito je bilo spoznati Meghan in videti, kako srečna sta skupaj." Starša skorajšnje nove članice britanske kraljeve družine, Thomas Markle in Doria Ragland, pa sta paru zaželela "srečo do konca življenja".

Harry in Meghan bosta popoldne v Kensingtonski palači tudi pozirala fotografom, zvečer pa bosta za britanske medije dala prvi zaročni intervju.

Spoznali so ju prijatelji

Princ Harry, ki je trenutno peti v vrsti za britanski prestol, in tri leta starejša Meghan sta postala par julija lani. Spoznala sta se prek skupnih prijateljev.

V javnosti sta se prvič pojavila septembra letos, ko sta skupaj obiskala paraolimpijske igre za vojake, imenovane Invictus Games, ki jih je Harry ustanovil leta 2014. Na tribunah zaključne slovesnosti se jima je pridružila tudi igralkina mama. Meghan je sicer prvič spregovorila o njuni zvezi v oktobrski izdaji revije Vanity Fair, ko je dejala: "Moram vam povedati, da je vse skupaj zelo preprosto. Sva le dva človeka, ki sta se zaljubila in sta skupaj zelo srečna." Dodala je: "Vem, da bodo prišli dnevi, ko bova morala razkriti kaj več, zdaj pa upam, da bodo ljudje razumeli, da so to le najini trenutki."

Avgusta je Harry Meghan odpeljal na tritedenske počitnice v Afriko, oktobra pa je kraljica Elizabeta II. Meghan tudi osebno spoznala, saj jo je povabila na čaj v Buckinghamsko palačo.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017

A. P. J.