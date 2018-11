Princ William si želi, da bi Charles več časa preživljal z vnuki

Njegov odnos z vnuki naj bi bil čudovit

10. november 2018 ob 18:50

London - MMC RTV SLO

Princ William je v najnovejšem dokumentarnem filmu, posnetem ob očetovem 70. rojstnem dnevu, izrazil željo, da bi imel princ Charles več časa za preživljanje z vnuki.

V dokumentarnem filmu z naslovom Princ, sin in naslednik: Charles pri sedemdesetih (Prince, Son and Heir: Charles at 70) je princ William pojasnil, da si želi, da bi princ Charles več časa preživel doma oziroma z vnuki – sploh preden postane kralj in nase prevzame še več odgovornosti.

"To je nekaj, za kar se resnično trudim. Zdi se mi, da ima nekaj prostega časa, a želel bi si, da bi lahko več časa preživljal z vnuki," je pojasnil. "Čudovito bi ga bilo večkrat videti in tudi to, da bi se večkrat igral z njimi. Ko je tukaj, je čudovito, a želimo si, da bi bilo tega še več."

Princ Louis, tretji otrok vojvode in vojvodinje Cambriške, je pred kratkim dopolnil šest mesecev, prikupni dojenček pa je bil za trenutek tudi del filma o princu Charlesu, ki ga je posnel britanski BBC. Za trenutek v filmu vidimo fotografijo, ki jo je posnel kraljevi fotograf Chris Jackson, na kateri sta poleg novorojenčka še princ Charles in vojvodinja Cambriška. Fotografija je bila v septembru posneta na vrtovih Clarence Housa, londonskega doma princa Charlesa.

Več o tem, kakšen je princ Charles v vlogi starega starša, pa je v dokumentarnem filmu pojasnila tudi njegova žena Camilla. Dejala je, da je z njimi čudovit. "Kleči na tleh, z njimi se več ur plazi naokrog, spušča smešne zvoke, vnuki ga imajo resnično radi," je razložila in dodala, da jim redno bere Harryja Potterja ter celo spreminja glas glede na to, za katerega lika gre, še poroča People.

Princ Louis je sicer peti v vrsti za prestol – za dedkom Charlesom, očetom Williamom in bratom Georgeem ter sestro Charlotte. Je prvi princ v zgodovini britanske kraljeve družine, ki je v vrsti za prestol za svojo sestro.

