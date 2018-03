Raper DMX zaradi utaje davkov obsojen na zaporno kazen

Davke utajeval med letoma 2000 in 2005

29. marec 2018 ob 16:22

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriški glasbenik in igralec DMX je bil na newyorškem sodišču spoznan za krivega. Zaradi utaje davkov bo raper v zaporu preživel leto dni.

Earl Simmons, bolj znan pod svojim umetniškim imenom DMX, je bil na sodišču na Manhattnu zaradi prikrivanja večmilijonskega premoženja in izogibanja plačila 1,7 milijona dolarjev (1,38 milijona evrov) davkov obsojen na leto dni zapora. Sodni proces je vodil zvezni okrožni sodnik Jed Rakoff, ki je med sodnim postopkom izrazil mnenje, da je Simmons sicer "dober človek" in bi kazen morala biti zmerna, vendar dejanje kljub temu ne more ostati nekaznovano. Ob tem je sodnik dodal, da je glasbenik "v mnogih pogledih sam sebi največji sovražnik".

Tožilci so za glasbenika sicer zahtevali pet let zapora. Po njihovih navedbah se je Simmons plačilu davkov izogibal med letoma 2000 in 2005. Pri tem je svoj denar razporejal na račune poslovnih partnerjev, sodelavcev in družine ter tako prikril milijone, ki jih je v tistem času zaslužil z uspešnicami, kot sta X Gon’ Give it to Ya in Where the Hood At. Simmons se je na prvi sodni obravnavi izrekel za nedolžnega, kasneje pa je krivdo priznal.

Glasbenikovi odvetniki so v sodnih spisih trdili, da je Simmonsovim kaznivim dejanjem botrovalo predvsem okolje, iz katerega izhaja. Glasbenik naj zaradi težavnega otroštva in mladosti ne bi bil pripravljen prevzemati odgovornosti, ki mu jo je prinesel nenaden finančni uspeh. Na eni od sodnih obravnav so predvajali celo del pesmi Slippin' iz leta 1988, v kateri DMX opisuje težave, s katerimi se je srečeval med odraščanjem.

Stari znanec policije

47-letni Simmons je bil aretiran julija lani, a se je takrat na sodišču izrekel za nedolžnega in na svobodo odkorakal po zgolj eni noči v zaporu in plačilu okoli 460.000 evrov varščine. Na začetku avgusta je kršil pogoje izpusta in posledično pristal v hišnem priporu. Brez dovoljenja sodišča je namreč odpotoval v St. Louis, da bi uredil neko družinsko zadevo. Prav tako se ni pojavil na testiranju za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih snovi v telesu. Od januarja letos je Simmons bival v priporu.

Raper je že pred tem veljal za starega znanca policije – v zaporu je po nekaj ur ali dni večkrat preživel zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov, obtožen pa je bil tudi krutosti do živali in posedovanja različnih mamil. V svoji glasbeni karieri je izdal sedem studijskih albumov, trikrat pa je bil nominiran tudi za nagrado grammy. Poleg glasbene je ustvaril tudi filmsko kariero in nastopil v več hollywoodskih filmih, med drugim je skupaj s pokojno pevko Aaliyah in Jet Lijem igral v filmu Romeo mora umreti. Z različnimi ženskami ima kar 15 otrok, zaradi plačevanja njihovih preživnin pa naj bi imel velike finančne težave.

M. Z.